Lauria, incidente mortale sulla SS585: muore Danilo Bloise, arrestato il conducente dell’altra vettura

LAURIA – È, 29 anni, originario di, la vittima del tragico incidente avvenuto domenica 18 maggio sulla, nel territorio comunale di, in provincia di Potenza. Il giovane ha perso la vita in unotra due auto, la sua e una, sulla quale viaggiavano due persone rimaste ferite.

Lo schianto, violentissimo, ha richiesto l’intervento dei soccorritori del 118, con il trasporto di una delle due persone in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza, mentre il 23enne di Lauria, conducente della C3, è stato condotto al nosocomio di Lagonegro e successivamente trasferito al “San Giovanni”.

Proprio su di lui si concentra ora l’attenzione degli inquirenti: i Carabinieri lo hanno posto in stato di arresto con l’ipotesi di omicidio stradale. Secondo quanto trapelato da fonti investigative, il giovane – già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti – sarebbe risultato positivo ai test tossicologici effettuati dopo l’impatto. La Procura di Lagonegro ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sul corpo di Danilo Bloise.

Con la tragedia di domenica, sale a undici il numero delle vittime sulle strade lucane nel solo 2025, un dato allarmante che riaccende i riflettori sull’emergenza sicurezza stradale in Basilicata, in particolare lungo arterie ad alto traffico come la Fondovalle del Noce.

La comunità di Viggianello è sotto shock. Sulla pagina Facebook del Comune si legge il ricordo affettuoso del giovane scomparso: “Un giovane esemplare, attivo nella società e di straordinari valori e competenze”. Il Sindaco Antonio Rizzo, a nome dell’intera Amministrazione comunale, ha espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia Bloise, annunciando la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali.

Un dramma che segna profondamente due comunità e che riapre con forza il dibattito sulla responsabilità alla guida, sul rispetto del codice della strada e sulle misure da adottare per evitare che simili tragedie continuino a spezzare vite giovani e promettenti.