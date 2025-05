Conversano si prepara alla Cherry Exhibition 2025: innovazione e futuro per la cerasicoltura pugliese

– Tutto pronto per la, l’appuntamento imperdibile per l’intera, che si terrà, nel cuore produttivo delle ciliegie di Puglia.

Organizzata da Fruit Communication e Doctor Farmer, l’iniziativa rappresenta molto più di una semplice giornata in campo: è un vero e proprio hub di innovazione, ricerca e confronto, pensato per rilanciare l’“oro rosso” pugliese attraverso tecnologie all’avanguardia, nuove varietà e strategie agronomiche sostenibili.

La sede dell’evento, i Vivai Fortunato, diventerà per un giorno il fulcro del sapere cerasicolo, accogliendo operatori, tecnici, agronomi, istituzioni e aziende del settore per una giornata di alta formazione e confronto costruttivo.

I temi al centro dell’evento:

Rinnovamento varietale

Tecniche agronomiche innovative

Sistemi di copertura intelligenti

Portinnesti resistenti

Strumenti finanziari per l'agricoltura moderna

Tra i relatori:

Luca Fortunato (Vivai Fortunato), padrone di casa, che aprirà i lavori con una riflessione sul rinnovamento delle varietà.

Francesco Paolicelli , presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Puglia, porterà la voce delle istituzioni regionali.

Lorenzo Laghezza , agronomo, illustrerà le più recenti tecniche tecnico-produttive.

Pasquale Losciale (Università di Bari) e Luigi Tarricone (CREA di Turi) offriranno un prezioso contributo scientifico sulla ricerca in corso.

Spazio anche alle aziende partner, con interventi di:

Giovanni Papa (Almagra) e Domenico Labriola (Diachem) su nutrizione e difesa fitosanitaria;

Lorenzo Vecchietti e Pasquale Dormio (Hydro Fert) su innovazione nella fertirrigazione;

Giovanni Manca (Comercial Química Massó) sulla protezione integrata dei frutteti.

Evento con crediti formativi

La Cherry Exhibition 2025 è riconosciuta anche come opportunità formativa ufficiale, con il rilascio di Crediti Formativi Professionali (CFP) per Dottori Agronomi e Forestali, e crediti per altre figure professionali del settore.

Conclusione conviviale

La giornata si concluderà alle 17.30 con un buffet conviviale, pensato per favorire ulteriori scambi informali e networking tra i partecipanti.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione tramite il seguente link: https://bit.ly/3Z6xhhg.

Con questa prima tappa del 2025, la cerasicoltura italiana guarda al futuro con rinnovata fiducia, puntando su conoscenza, condivisione e sostenibilità per dare nuovo slancio a uno dei simboli più preziosi dell’agricoltura pugliese.