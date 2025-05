Conversano, luce e spiritualità nella Cattedrale: il videomapping “Alle fonti della speranza” incanta fedeli e visitatori

CONVERSANO – La maestosa Cattedrale di Conversano si trasforma in un luogo di contemplazione e meraviglia grazie a, un progetto artistico di videomapping che ogni sera, dalle, fino a, accompagna i visitatori in un viaggio meditativo tra

L’iniziativa, promossa dal Comitato Festa Patronale Maria SS. della Fonte, fonde tecnologia e sacralità in un’esperienza immersiva che accarezza le anime e incanta gli occhi. Le pareti della Cattedrale diventano tele di luce, animate da immagini in movimento, testi tratti dagli scritti di Papa Francesco e musiche sacre selezionate per ispirare raccoglimento e riflessione.

«Siamo ormai abituati a volere tutto e subito, in un mondo dove la fretta è diventata una costante...», è uno dei passi che risuona tra le navate, tratto dai discorsi del Pontefice. Un invito alla lentezza, alla preghiera, alla bellezza, che si riflette nella maestosità dell’allestimento visivo e sonoro curato da International Sound.

La direzione artistica è firmata da Antonio Minelli, con la regia visuale e l’ideazione cromatica di Alessia Carrieri, che hanno saputo creare un’atmosfera sospesa tra il sacro e il poetico. Un progetto che rende la festa patronale non solo un appuntamento religioso, ma anche un momento di cultura, emozione e identità collettiva.

«È un momento molto bello della nostra festa – ha affermato il sindaco Giuseppe Lovascio – che diventa ancora più intenso grazie a questi eventi, a questo livello di arte e di espressione. Un’occasione per valorizzare la nostra città attraverso iniziative che parlano al cuore e allo spirito».

L’ingresso è libero, aperto a tutti: fedeli, turisti, famiglie, curiosi. Si può entrare anche solo per qualche minuto, sedersi, e lasciarsi guidare dalle immagini e dalle parole che scorrono tra le antiche mura della Cattedrale.

Per informazioni: 338 560 6189

Pagina Facebook: Comitato Festa Patronale Maria SS. della Fonte – Conversano

Un’occasione imperdibile per vivere un momento di introspezione e bellezza nel cuore della Puglia.