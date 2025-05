Lecce, 29enne arrestato per stalking: minacciava l’ex compagna, decisivi alcuni audio

LECCE – È stato arrestato con l'accusa diun uomo di 29 anni, residente nella provincia di Lecce, al termine di un’indagine avviata dopo la denuncia presentata dall’ex compagna. L’è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ed eseguita dagli agenti della sezione Volanti.

Secondo quanto riferito dalla vittima, la donna sarebbe stata vittima da tempo di aggressioni, minacce e continue vessazioni, culminate in un clima di costante terrore. Nonostante la coppia avesse avuto un bambino pochi mesi fa, la donna ha raccontato agli investigatori di aver interrotto la relazione e abbandonato l’abitazione in cui convivevano, proprio per timore di un’escalation di comportamenti sempre più pericolosi da parte dell’uomo.

Decisivi per l’inchiesta alcuni file audio consegnati dalla donna, in cui si sentirebbero esplicite minacce di morte. Le registrazioni hanno rappresentato un riscontro fondamentale per la ricostruzione di episodi di violenza psicologica e intimidazione.

Sulla base degli elementi raccolti, il gip ha disposto il carcere come misura restrittiva necessaria per garantire la sicurezza della vittima. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali ulteriori responsabilità.