Lecce, avvistata una coppia di lupi a San Ligorio: uno dei due è ferito, “non è motivo di allarme ma serve attenzione”

Le immagini catturate da una videocamera di sorveglianza nella zona di, periferia sud di Lecce, hanno documentato la presenza di una, avvistati nella notte dinei pressi delle abitazioni. È lache nella zona viene accertata la presenza simultanea di, presumibilmente accompagnati da giovani.

Secondo quanto emerso dai video – diventati virali anche sui social – uno dei lupi è gravemente ferito a una zampa. Questa condizione avrebbe costretto il branco a modificare le proprie abitudini, trattenendosi più a lungo vicino all’abitato e rendendo più facile l’avvistamento. “I lupi non abbandonano i feriti”, spiegano gli esperti, e questo spiegherebbe la permanenza della coppia in area urbana.

Nel comprensorio di San Ligorio la presenza di singoli lupi è documentata da almeno tre anni, ma non era mai stata accertata la presenza contemporanea di più esemplari.

A lanciare un appello alla cautela – ma senza allarmismi – è Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”:

“Il lupo è un animale timido e schivo, non rappresenta una minaccia per l’uomo. Serve rispetto e consapevolezza dei comportamenti corretti da tenere”.

Sulla stessa linea, la veterinaria Diana D’Agata, Veterinary Surgeon nel Regno Unito, precisa:

“Non sono animali stanziali, ma si muovono seguendo le prede, come cinghiali o caprioli, che in inverno si avvicinano alle città. I lupi possono anche essere attirati da rifiuti organici o cibo lasciato all’esterno delle abitazioni, ed è per questo che questi comportamenti vanno evitati”.