Emergenza in volo EasyJet Berlino-Napoli: Airbus A319 costretto a rientrare per fumo in cabina

– Attimi di apprensione a bordo del volo, partito questa mattina dall’aeroporto die diretto a, quando unregistratoè stato costretto a interrompere la salita e a rientrare in aeroporto per un’emergenza.

Il velivolo, decollato alle 11:05, ha interrotto la fase ascensionale a quota 1.524 metri, rientrando e atterrando in sicurezza sulla pista 24L circa 25 minuti dopo il decollo. L’atterraggio è avvenuto senza problemi, con il supporto dei servizi di emergenza aeroportuali che hanno seguito il rullaggio fino al piazzale.

Secondo quanto riferito dai 203 passeggeri a bordo, poco dopo il decollo si sarebbe avvertito un forte odore di bruciato e la presenza di fumo bianco visibile in cabina. Il comandante ha prontamente segnalato la situazione alla torre di controllo e ha deciso di tornare all’aeroporto di partenza.

Fortunatamente, non si sono registrate conseguenze fisiche per i passeggeri, che sono stati sbarcati in sicurezza. Il velivolo è stato immediatamente sottoposto a verifiche tecniche approfondite da parte del personale di terra e dei vigili del fuoco.

A sostituire l’aeromobile coinvolto nell’incidente è stato inviato un Airbus A320-200, con marche OE-INA, che ha raggiunto Napoli con un ritardo di circa 3 ore e mezza.

Secondo quanto riportato da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’aereo OE-LQX è rimasto fermo a Berlino anche a distanza di otto ore dall’atterraggio, in attesa degli esiti delle verifiche tecniche.