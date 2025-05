Lecce, il Questore in visita alla Camera di Commercio

LECCE - Il Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, a pochi giorni dal suo arrivo, ha incontrato, questa mattina, il Presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci ed il Segretario Generale, Francesco De Giorgio, nella sede dell’Ente. - Il Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, a pochi giorni dal suo arrivo, ha incontrato, questa mattina, il Presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci ed il Segretario Generale, Francesco De Giorgio, nella sede dell’Ente.





Un primo cordiale incontro di saluto che è servito anche a ribadire la possibilità di un lavoro sinergico, tra Camera di Commercio e Questura di Lecce, per favorire lo sviluppo economico del Salento in un clima di legalità e sicurezza.





Il Presidente Vadrucci ha assicurato la massima collaborazione della struttura camerale nelle attività che possono riguardare la difesa del tessuto economico salentino, attraverso la conoscenza delle imprese, della struttura e dei responsabili delle stesse.





Il Questore ha ribadito che il lavoro della Polizia di Stato nel Salento si svilupperà anche verso l’applicazione delle leggi emanate per favorire lo sviluppo economico e la difesa del lavoro per evitare che interessi illegali possano in qualche modo condizionare il normale svolgersi delle attività economiche con potenziali ricadute negative su tutta la vita della comunità salentina.