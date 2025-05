Lecce-Torino, sfida cruciale al “Via del Mare” per la salvezza e la parte sinistra della classifica

FRANCESCO LOIACONODomani sera, sabato 18 maggio alle, lo stadio “” sarà teatro della sfida tra, valevole per la. Una partita dal peso specifico importante: i salentini devono vincere per rimanere agganciati alla corsa salvezza, mentre i granata cercano i tre punti per consolidare l’in classifica.

Lecce: ultima chiamata per la salvezza

La squadra di Marco Giampaolo, reduce dall’1-1 sul campo del Verona, è chiamata a dare il massimo davanti al proprio pubblico. Servono punti per non dipendere dai risultati delle dirette concorrenti nella corsa alla permanenza in Serie A. L’allenatore giallorosso dovrà però fare i conti con diverse assenze: Gaspar, Gaby Jean e Marchwinski sono tutti indisponibili per infortunio.

Nel probabile undici titolare, spazio a Coulibaly e Helgason sulle corsie esterne, con Danilo Veiga nel ruolo di regista. In attacco, confermato il tandem offensivo Krstovic-Pierotti, chiamato a dare concretezza sotto porta.

Torino: obiettivo continuità

Il Torino di Paolo Vanoli, battuto 2-0 dall’Inter nell’ultimo turno, vuole ritrovare la vittoria per chiudere al meglio la stagione. I granata, privi di Schuurs, Karamoh e Coco, scenderanno in campo con Ricci e Vlasic sugli esterni, Elmas alle spalle della coppia offensiva formata da Adams e Lazaro.

I precedenti e l’arbitro

L’ultima sfida tra le due squadre al “Via del Mare” in Serie A risale al 28 ottobre 2023: vinse il Torino 1-0 grazie a un gol di Bongiorno al 41’ del primo tempo.

A dirigere l’incontro sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

Un match da dentro o fuori

Per il Lecce, questa sfida rappresenta un vero e proprio spareggio emotivo. Una vittoria potrebbe significare una boccata d’ossigeno nella corsa salvezza, mentre un passo falso complicherebbe tutto a 90 minuti dal termine del campionato. Il Torino, dal canto suo, cerca risposte e continuità in vista della prossima stagione.

Tutto pronto per una serata di grande tensione e passione al “Via del Mare”.