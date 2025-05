Torchiarolo, giovane salvata dai Carabinieri mentre minacciava di lanciarsi nel vuoto

TORCHIAROLO – Momenti di forte tensione e paura si sono vissuti nella mattinata di venerdì a Torchiarolo, dove una giovane ragazza ha minacciato di togliersi la vita gettandosi nel vuoto. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri, che sono riusciti a salvarla in extremis e ad evitare una tragedia.

La giovane era stata avvistata a cavalcioni su un parapetto, in evidente stato di disperazione, quando alcuni residenti della zona hanno allertato le forze dell’ordine. Subito è scattato l’intervento della Centrale operativa del comando provinciale di Brindisi, che è riuscita a stabilire un contatto telefonico con la ragazza, mantenendola calma e impegnata nel dialogo, mentre una pattuglia della Stazione di Torchiarolo raggiungeva il luogo dell’emergenza.

Grazie alla prontezza, alla professionalità e alla grande umanità dimostrata dai militari, è stato possibile avvicinare la giovane e metterla in salvo, ponendo fine a un momento estremamente critico.

Il ringraziamento del sindaco Elio Ciccarese

A esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento è stato il Sindaco di Torchiarolo, Elio Ciccarese, che ha voluto ringraziare l’Arma con parole sentite:

“Desidero esprimere, a nome mio e dell’intera comunità, il più sincero ringraziamento ai Carabinieri per il tempestivo intervento che ha evitato una tragedia. Un grazie particolare agli operatori della Centrale Operativa di Brindisi e ai militari della Stazione di Torchiarolo per la grande professionalità, sensibilità e umanità dimostrate in una situazione così delicata. Il loro operato rappresenta l’essenza del servizio pubblico: essere presenti e vicini alle persone, soprattutto nei momenti più difficili”.

Il sindaco ha sottolineato che il gesto dei militari non è solo un atto di coraggio, ma anche un messaggio di speranza e attenzione nei confronti di chi vive un momento di smarrimento.

Il supporto a chi è in difficoltà

L’episodio mette in evidenza quanto sia importante non lasciare solo chi vive momenti di crisi, e quanto sia fondamentale il ruolo delle istituzioni, ma anche di associazioni come Telefono Amico, che ogni giorno si mettono all’ascolto di chi ha bisogno. In tutta Italia, chi attraversa un periodo difficile può trovare un aiuto, anche anonimo, chiamando o scrivendo. Sul sito di Telefono Amico sono disponibili tutte le informazioni per ricevere supporto.

L’intervento di Torchiarolo, conclusosi con un lieto fine, è la dimostrazione di quanto l’ascolto, la presenza e la prontezza possano fare la differenza nella vita di una persona.