LecceArredo 2025: il taglio del nastro apre la 37ª Edizione dal 9 al 12 maggio in Piazza Palio

Piazza Palio – Lecce

️Dal 9 al 12 maggio 2025



Come partecipare







Per tutte le informazioni, il programma completo e le novità di questa edizione, visita il sito ufficiale: Scarica il tuo ticket sul sito ufficiale www.leccearredo.it e preparati a vivere quattro giorni di design, innovazione e stile!Per tutte le informazioni, il programma completo e le novità di questa edizione, visita il sito ufficiale: www.leccearredo.it Piazza Palio – Lecce️Dal 9 al 12 maggio 2025

LECCE - Un taglio del nastro partecipato da tante autorità e istituzioni ha dato il via alla 37esima edizione di una fiera che è diventata ormai un faro nel settore dell’arredamento e del design nel Centro-Sud Italia.Accanto a Maurizio e Mauro Nardelli, della EMME Plus Fiere e Congressi, l’assessore alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo, la Presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone, l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Lecce Maria Gabriella Margiotta, il Presidente della Commissione alle attività produttive Bronek Pankiewicz, l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecce Severo Martini, e ancora il vice presidente Carmine Notaro e il direttore Federico Pastore per ConfCommercio.Dal 9 al 12 maggio 2025 Piazza Palio, a Lecce, si trasforma ancora una volta nel cuore pulsante del design e dell’arredamento, un appuntamento che si conferma come un evento imperdibile per professionisti, aziende, designer e appassionati di interior e outdoor design. “LecceArredo è un’eccellenza che la città sente sua. È la casa dell’artigianato, della creatività, ma anche dell’innovazione e sostenibilità – ha affermato a margine dell’inaugurazione il patron Nardelli - Oggi più che mai abbiamo bisogno di manifestazioni che uniscano impresa, bellezza e sostenibilità”.La nuova edizione presenta un’ampia selezione di brand e progetti che rappresentano il meglio del panorama dell’arredamento contemporaneo. Tra le novità di questa edizione, un focus speciale dedicato alle soluzioni sostenibili, alle tecnologie smart per la casa e ai materiali d’avanguardia, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più attento all’efficienza energetica e al benessere abitativo. Tanta artigianalità, qualità, aziende storiche ma anche giovani attività che si affacciano sul mercato.Tra gli espositori che vi porteranno innovazione, stile e sostenibilità ci sono Lauracollezioni, presente per il secondo anno, un’azienda ventennale che porta in fiera due nuovi modelli di divani ispirati agli anni ’70, con colori soft e tessuti tecnologici che garantiscono lunga durata e facile manutenzione. Non mancheranno anche rivestimenti murali materici, carte da parati a progetto e soluzioni su misura, perfette per personalizzare ogni spazio. Inoltre, Lauracollezioni propone arredi e tendaggi tecnici, luci e soluzioni outdoor per terrazzi e giardini, creando atmosfere raffinate e funzionali; Wigmann Infissi SRL, alla prima partecipazione a LecceArredo, questa azienda di Miggiano presenta infissi in PVC, legno e alluminio, con una gamma di prodotti moderni e contemporanei. Produzione artigianale con showroom e falegnameria a Gagliano, per soluzioni su misura che uniscono estetica e efficienza energetica; Fachechi riconferma la sua presenza in fiera, dove presenterà la nuova linea LUX, infissi minimalisti che uniscono luminosità, sicurezza e design. Tra le novità, il sistema scorrevole a tre ante con doppia anta, ideale per dividere spazi interni ed esterni in modo funzionale e elegante. Non mancheranno anche porte interne e una vasta gamma di infissi, per completare ogni progetto abitativo; Limone, poi, azienda specialista in arredamento e illuminazione, proporrà divani, tavoli, sedie e complementi di arredo, creando ambienti accoglienti e di stile, con un occhio di riguardo per l’illuminazione generale. Questi alcuni dei tanti espositori che rappresentano un’eccellenza nel panorama pugliese.Questa edizione di LecceArredo si conferma, quindi, come un’occasione imperdibile per scoprire le ultime tendenze del design, incontrare aziende innovative e lasciarsi ispirare da soluzioni sostenibili e all’avanguardia.La storica manifestazione si rivolge a chi progetta, arreda e si lascia ispirare dal bello e dal funzionale. È il luogo ideale per scoprire le ultime tendenze, incontrare aziende innovative e conoscere le nuove proposte che stanno rivoluzionando il modo di vivere gli spazi domestici e outdoor. Ulteriori dettagli giovedì 8 maggio in conferenza presso Piazza Palio.