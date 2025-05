Leonardo Aerostrutture, la Regione Puglia ribadisce il no alla fuoriuscita dei lavoratori dal perimetro aziendale: "Siamo al fianco dei dipendenti"

BARI – La Regione Puglia torna a esprimere con fermezza la propria contrarietà a qualsiasi ipotesi di. Un messaggio chiaro che arriva in un momento di forte preoccupazione per il futuro occupazionale dei circa, al centro di valutazioni industriali che coinvolgono anche soggetti stranieri.

«Siamo impegnati in una lotta incessante e determinata al fianco dei lavoratori – ha dichiarato Cosimo Borraccino, consigliere del Presidente Emiliano per l'attuazione del Piano per Taranto –. Come Regione Puglia intendiamo proseguire su questa linea, rafforzata dalle ultime notizie giunte in merito alla visita, prevista per giovedì, di un team tecnico del fondo arabo PIF (Public Investment Fund) presso il sito produttivo di Grottaglie».

Secondo quanto comunicato dalla direzione HR alla RSU dello stabilimento, il fondo avrebbe programmato un sopralluogo per analizzare i processi e flussi produttivi, tappa che potrebbe preludere a un coinvolgimento esterno all'interno di una futura partnership, come già anticipato da Leonardo l’11 marzo scorso, durante la presentazione del nuovo piano industriale.

Una prospettiva che allarma istituzioni e lavoratori. «Ribadiamo la nostra contrarietà a ogni tentativo di esternalizzazione o scorporo produttivo che possa mettere in discussione la continuità lavorativa o l’identità dell’impianto di Grottaglie», ha affermato Borraccino. «In tutte le sedi, a cominciare dal comitato SEPAC presieduto da Leo Caroli, abbiamo chiesto che nessun dipendente venga penalizzato e che si garantisca la piena continuità produttiva dello stabilimento».

Il sostegno della Regione è compatto: il presidente Michele Emiliano, con gli assessori Triggiani, Delli Noci e Leo, ha più volte espresso solidarietà e vicinanza ai lavoratori, considerati una risorsa strategica per il territorio e per il comparto dell’aerospazio pugliese.

«Il nostro lavoro – conclude Borraccino – sarà sempre dalla parte dei cittadini e dei lavoratori pugliesi. Per questo motivo, abbiamo già disposto la calendarizzazione urgente di un tavolo tecnico ad hoc, in cui affrontare con chiarezza e determinazione ogni sviluppo legato alla vicenda Leonardo».