Conclave: 3 Cardinali pugliesi papabili

Ci saranno anche 3 pugliesi, originari del Salento, tra i 133 cardinali "elettori" che parteciperanno al Conclave per l'elezione del Nuovo Papa che avverrà dalle ore 16.30 di domani, mercoledì 7 maggio 2025, presso la Cappella Sistina in Città del Vaticano. Alla vigilia di questo importante avvenimento, il Giornale di Puglia presenta i loro profili.E' l'elettore più anziano tra i pugliesi, essendo nato 79 anni fa a Manduria (Taranto) ma cresciuto a Galatone (Lecce). Attuale gran maestro dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, in passato è stato Nunzio Apostolico in Giordania, Iraq e Filippine, poi sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede e Prefetto della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli. Ha già partecipato ad un conclave, ovvero quello del 2013 che ha eletto Francesco.Nato a Monteroni (Lecce), 77 anni, è stato vescovo di Oria e poi di Albano, diocesi suburbicaria di Roma, dove ricade anche Castelgandolfo. Scelto da Papa Francesco come Segretario del Consiglio dei Cardinali incaricato di revisione la Curia Romana, dal 2020 è prefetto del Dicastero delle cause dei santi. Semeraro compirà 80 anni il 22 dicembre 2027 e da quel giorno non potrà più fare parte del Conclave.. E' il più giovane dei tre cardinali, essendo nato 71 anni fa a Casarano (Lecce). Nell'ultimo mercoledì delle Ceneri ha sostituito il Papa nella celebrazione del rito che apre la Quaresima. E' stato vicario generale di Francesco per la Diocesi di Roma e ora è Penitenziere maggiore. Sarà cardinale elettore fino al 4 gennaio 2034.Dopo 301 anni, con l'elezione di uno dei 3 al soglio pontificio, il Conclave ormai imminente potrà determinare anche il ritorno di un pugliese a successore di Pietro. L'ultimo Pontefice proveniente dalla Puglia fu Papa Benedetto XIII. Al secolo, Pierfrancesco Orsini nacque a Gravina in Puglia nel 1649 e regnò dal 1724 al 1730.