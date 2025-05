Serie A, rimonta Milan a Marassi: 1-2 al Genoa, rossoneri in zona Europa

PIERO CHIMENTI – Il Milan compie una preziosa rimonta allo stadio Luigi Ferraris di Genova, superando il Genoa pere portando a casa tre punti fondamentali nella corsa all’Europa. Una partita combattuta, che si accende nella ripresa dopo un primo tempo intenso ma privo di reti.

A sbloccare il match sono i padroni di casa al 61': è Vitinha, appena subentrato a Messias, a portare in vantaggio il Grifone con un destro preciso che supera Maignan, facendo esplodere il Marassi.

Il Milan non reagisce con foga, ma è cinico e riesce a trovare il pari al 76': Gimenez, con una bella giocata sulla trequarti, serve Leão che calcia con potenza. La conclusione viene deviata in rete da Norton-Cuffy, trasformandosi nel gol dell'1-1.

Passano appena due minuti e i rossoneri ribaltano il risultato: al 78', è una sfortunata autorete di Frendrup a sancire il sorpasso milanista. Il centrocampista genoano interviene maldestramente su un assist teso di Leão diretto a Felix, spiazzando il proprio portiere.

Il Milan gestisce il vantaggio nel finale e difende il risultato con ordine, conquistando tre punti d’oro in chiave qualificazione europea. Unica nota negativa della serata è l’ammonizione rimediata da Rafael Leão, che era diffidato e salterà il big match di venerdì contro il Bologna.

Per il Genoa una sconfitta amara, soprattutto per come era maturato il vantaggio, ma la squadra di Gilardino esce comunque a testa alta da un confronto giocato a buon ritmo. Il Milan, invece, ritrova morale e continuità in un momento decisivo della stagione.