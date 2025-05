Leporano, crolla il solaio di una casa in centro: salvo per miracolo un 78enne

– Paura nel primo pomeriggio di sabato 24 maggio nel centro cittadino di, dove si è verificato ilall’interno di un’abitazione situata in. L’episodio si è consumato pochi minuti prima delle, scatenando momenti di apprensione tra i residenti.

All’interno dell’immobile si trovava un anziano di 78 anni, che fortunatamente si trovava al piano inferiore rispetto al punto in cui è avvenuto il cedimento strutturale. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo autonomamente e non ha riportato ferite, ma è stato comunque visitato dai sanitari per accertamenti.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Taranto e della Polizia Locale di Leporano, che hanno messo in sicurezza l’intera area e avviato le verifiche strutturali sull’edificio. Al termine degli accertamenti, l’immobile è stato dichiarato inagibile e sottoposto a sequestro preventivo, in attesa di ulteriori valutazioni tecniche e legali.

Fortunatamente, nessun altro era presente all’interno della casa al momento del crollo e non si registrano feriti. L’incidente ha però riacceso l’attenzione sullo stato di manutenzione del patrimonio edilizio, soprattutto nei centri storici, dove molte abitazioni risultano datate e potenzialmente a rischio.

Le cause esatte del crollo sono ancora in fase di accertamento.