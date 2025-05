“Social e democrazia”: il 28 maggio a Valenzano un incontro sul potere (e i rischi) delle piattaforme digitali

VALENZANO – Un confronto pubblico per riflettere sul potere, le ambiguità e le sfide poste dai social network in relazione alla democrazia. È questo l’obiettivo dell’incontro intitolato, in programma, presso l’in

L’evento, promosso dal Circolo Arci L’Arcipelago con il patrocinio gratuito del Comune di Valenzano, rientra nel cartellone di “Valenzano, Città dell’Innovazione”, il progetto che mette in rete istituzioni, cittadini e centri di ricerca per discutere il futuro attraverso scienza, cultura e tecnologia.

A intervenire saranno:

Dino Amenduni , socio di Proforma e tra i più autorevoli esperti italiani di comunicazione politica e digitale;

Lino Castrovilli, professionista nel campo della comunicazione istituzionale e politica.

L’incontro vuole offrire una chiave di lettura critica sull’evoluzione del dibattito pubblico digitale: i social media sono ancora strumenti di partecipazione democratica oppure sono diventati spazi in cui predominano logiche economiche, algoritmi polarizzanti e disinformazione?

Una domanda quanto mai attuale in un contesto globale in cui le decisioni di colossi come X (ex Twitter), le policy restrittive di Meta e l’irrompere dell’intelligenza artificiale nella comunicazione pubblica stanno riscrivendo le regole del confronto democratico.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza e si inserisce nel più ampio obiettivo del progetto “Valenzano, Città dell’Innovazione”: fare di Valenzano un polo di riflessione e sviluppo sui temi cruciali del presente e del futuro, grazie alla collaborazione con realtà come Tecnopolis PST, l’Università di Bari e il CIHEAM Bari.

