Levante For 2025: chiusa con successo la terza edizione, già annunciate le date del 2026

– Si è conclusa domenica 25 maggio la terza edizione di, la manifestazione dedicata al mondo pop tra fumetti, manga, giochi da tavolo, cosplay, modellismo e cultura geek, organizzata da. Un evento in costante crescita che, dopo il grande successo di quest’anno, ha già fissato le date per la prossima edizione:

Una manifestazione che unisce generazioni

«È stato un evento nel quale abbiamo creduto molto – ha dichiarato Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante –. Vedere tante generazioni appassionate insieme in un contesto così inclusivo lancia un messaggio importante dal punto di vista culturale e sociale. Continueremo a investire per farlo diventare un punto di riferimento per il Sud Italia».

La manifestazione ha registrato un aumento del 10% delle presenze rispetto all’edizione precedente e un incremento del 90% nel numero degli espositori, arrivati quest’anno a 230. La superficie espositiva, di 25.000 mq tra aree coperte (Nuovo Padiglione e Padiglione 19) e scoperta (Area 71), ha ospitato 140 eventi con 120 ospiti tra concerti, talk, meet&greet, tornei e sfilate.

Cosplay, giochi e ospiti cult

Protagonisti assoluti i cosplayer, che hanno animato i padiglioni con costumi spettacolari, culminando nella gara cosplay ospitata sul Rohan Stage. Primo classificato nella categoria “Super Star Cosplay League” è stato Davide Fracchiolla, in arte Droib, che rappresenterà Levante For alla finale nazionale di Casale Monferrato in autunno.

Tra gli ospiti più attesi, Giovanni Mucciaccia, che ha conquistato il pubblico con il live show “Attacchi d’arte”, e Cristo, lo youtuber ferrarese dall’identità misteriosa. Grande coinvolgimento anche per le aree gioco, dove si sono sfidati visitatori di tutte le età, tra cui il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che ha giocato a “Quarto” insieme a Gaetano Frulli.

Ampio spazio è stato riservato anche ai più piccoli, con laboratori di disegno, mentre le aree arcade, simulatori e Nintendo hanno registrato costante affluenza.

Il gran finale con Cristina D’Avena e i Gemboy

A chiudere la due giorni è stato il concerto di Cristina D’Avena, accompagnata dai Gemboy, che ha trasformato il palco del Rohan Stage in una festa anni ‘80-‘90. Due ore di emozioni tra sigle iconiche come “I Puffi”, “L’incantevole Creamy”, “Ti voglio bene Denver”, e una sorpresa musicale: la cover di “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani.

Uno sguardo già al futuro

«Abbiamo strutturato l’edizione per abbracciare tutto il mondo della cultura pop, offrendo a ogni pubblico il proprio spazio – ha spiegato Lorenzo Zambetti, project manager di Levante For –. Da domani saremo al lavoro per il prossimo anno, con l’obiettivo di rendere l’esperienza ancora più ricca».

Con entusiasmo crescente e un pubblico affezionato, Levante For si conferma appuntamento irrinunciabile per gli appassionati del mondo geek e pop, con lo sguardo puntato verso il 2026.