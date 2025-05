Una panchina rosa per la prevenzione: il dono dell’associazione "Noi ci rialziamo sempre" al Policlinico di Bari

BARI – Una panchina rosa, simbolo di speranza, solidarietà e consapevolezza, è stata posizionata questa mattina davanti al reparto di senologia del Policlinico di Bari. Un gesto concreto per ricordare che prevenzione, diagnosi precoce e innovazione chirurgica sono le armi più efficaci nella lotta contro il tumore al seno.

A donarla è stata l’associazione "Noi ci rialziamo sempre di Maria di Giulio", nata ad Alberobello dall’esperienza condivisa di alcune donne che hanno affrontato e superato la malattia. Un messaggio potente, che nasce da chi ha conosciuto il dolore ma ha scelto di trasformarlo in forza per aiutare gli altri.

Sanguedolce: «Un lavoro di squadra per la qualità della vita delle pazienti»

Nel corso della cerimonia, il direttore generale del Policlinico, Antonio Sanguedolce, ha ringraziato l’associazione per il prezioso contributo, sottolineando i traguardi raggiunti dall’ospedale barese nella cura del tumore al seno:

«I progressi nella chirurgia senologica al Policlinico di Bari sono il frutto di un lavoro di squadra tra specialisti altamente qualificati, uniti da un approccio multidisciplinare che mette al centro la paziente, non solo la malattia».

L’eccellenza della Breast Unit: cure personalizzate e tecnologie d’avanguardia

Grazie al lavoro della Breast Unit, il Policlinico adotta un modello di cura sempre più personalizzato, orientato non solo alla guarigione, ma anche alla qualità della vita. Tra le tecnologie più all’avanguardia in uso, spiccano i mammografi 3D, fondamentali per una diagnosi precoce e precisa.

Questo ha permesso una crescente adozione della chirurgia conservativa con tecnica oncoplastica, che consente di rimuovere il tumore preservando la forma del seno, riducendo così il ricorso alla mastectomia.

Interventi complessi e ricostruzione immediata

Nel centro barese si eseguono anche interventi in one-step, ovvero l’asportazione del tumore e la ricostruzione immediata del seno, anche attraverso tecniche altamente specialistiche come la ricostruzione DIEP. Quest’ultima utilizza il tessuto addominale della paziente, assicurando risultati più naturali e duraturi.

Leader in Puglia per la senologia interventistica

Il Policlinico di Bari si distingue inoltre per gli interventi di chirurgia preventiva (risk-reducing) nelle donne con predisposizione genetica, grazie all’integrazione tra senologia, chirurgia plastica e microchirurgia.

È stato infatti il primo centro in Puglia a offrire servizi di senologia interventistica, confermandosi un punto di riferimento per la cura e l’assistenza alle pazienti affette da tumore al seno.

La panchina rosa è ora lì, davanti al reparto, non solo come simbolo ma come invito: a prendersi cura di sé, a non rimandare i controlli, a non sentirsi sole. E a ricordare che, grazie alla scienza, all’empatia e al coraggio delle donne, ci si può sempre rialzare.