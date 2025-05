Lido San Francesco accende l’estate con Karaparty: domenica 1° giugno karaoke sul mare con Mads e Malidea

– È tutto pronto alper il lungo ponte del 2 giugno, che inaugurerà ufficialmente la stagione estiva 2025 con un evento all’insegna della musica, del divertimento e dell’atmosfera unica del mare al tramonto. Domenica, a partire dalle, la terrazza vista mare del lido (in) ospiterà il, un live karaoke show animato dalla travolgente energia di

Un’occasione perfetta per cantare sotto le stelle, tra drink, aperitivi e buona compagnia, in una location che unisce il fascino della costa barese a un format completamente rinnovato. La serata segna infatti il debutto della nuova proposta estiva del lido, in collaborazione con Inside Emotions Art, Media & Communication, che trasforma la storica struttura balneare in uno spazio aperto anche alla movida serale, con eventi pensati per vivere la spiaggia anche dopo il tramonto.

Il nuovo format, che proseguirà per tutta l’estate, prevede un appuntamento serale nel weekend, con happy hour al tramonto, musica dal vivo e relax fronte mare, per godere della brezza serale e dei colori spettacolari del cielo che si riflette sull’acqua. Un’esperienza pensata per chi resta in città ma non vuole rinunciare alla sensazione di vacanza, anche solo per una sera.

Durante l’estate, il calendario degli eventi sarà ricco e in continuo aggiornamento, tra dj set, performance live, serate a tema e iniziative culturali e artistiche. Tutti i dettagli saranno pubblicati sui canali social ufficiali del Lido San Francesco, attivi su Instagram e Facebook.

Info e prenotazioni: 📞 333 781 7105

Un modo nuovo di vivere la spiaggia, anche senza costume: con i piedi nella sabbia, il cuore nella musica e lo sguardo sul mare.