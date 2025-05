«Il bilancio delle vittime è ora di 21. E 10 sono ricoverati in ospedale», ha dichiarato l'addetto alle pubbliche relazioni del distretto di Amritsar in un comunicato. Nove persone sono state arrestate, ha dichiarato la polizia del Punjab in un post su X. «Sono in corso indagini per scoprire l'intero modus operandi e assicurare alla giustizia tutti i soggetti coinvolti», ha aggiunto. Il primo ministro del Punjab, Bhagwant Mann, ha affermato che i responsabili saranno puniti. L'anno scorso, 53 persone sono morte dopo aver bevuto alcol illegale nello Stato meridionale indiano del Tamil Nadu.





Il metanolo è un veleno mortale che viene liberato gradualmente nel piccolo intestino (Tenue) quando il gruppo metilico dell'aspartame incontra l'enzima chimotripsina. L'assorbimento di metanolo nel corpo è accelerato considerevolmente quando viene ingerito metanolo libero. Il metanolo libero si forma nell'aspartame quando viene riscaldato oltre i 30° C. Questo avviene quando un prodotto contenente aspartame viene immagazzinato e conservato impropriamente o quando viene riscaldato (per esempio, come componente di un qualsiasi prodotto alimentare).





All'interno del corpo il metanolo si trasforma in acido formico ed in formaldeide. La formaldeide è una neurotossina mortale, contenuta anche nei Vaccini. Il metanolo lo si puo' trovare anche negli alimenti industriali. Viene spruzzato regolarmente all'interno delle singole confezioni sigillate di merendine per bambini, allo scopo di evitare lo sviluppo di muffe superficiale assorbendo l'umidità del prodotto.





Si può facilmente riconoscere una merendina contaminata da metanolo, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, quando aprendone la confezione in bustina di plastica si senta un odore di alcool denaturato o spirito, quello comunemente usato in casa come disinfettante. Il consumo esagerato di queste merendine al metanolo produce distorsioni nello sviluppo psicofisico dell'infante che ne abusa, soprattutto alterandone il metabolismo e danneggiandone il fegato, favorisce alla lunga l'obesità e danneggia organi come l'occhio ed i reni, e per quanto riguarda la psiche favorisce la predisposizione all'alcolismo, aumenta l'aggressività e intorpidisce la mente.

AMRITSAR, INDIA - Centinaia di persone muoiono ogni anno in India a causa del consumo di alcolici a basso costo prodotti in distillerie clandestine. Per aumentarne la potenza, il liquore viene spesso addizionato di metanolo. L'ultimo episodio è avvenuto nella tarda serata di lunedì, dopo che alcuni abitanti di un villaggio nel distretto di Amritsar, nello Stato settentrionale del Punjab, hanno bevuto liquore addizionato di metanolo.