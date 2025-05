Oria, domenica 18 maggio il contest di declamazioni poetiche 'Versi nel Pozzo - Poetry Slam'

ORIA (BR) - Domenica 18 maggio 2025, alle ore 20:00, nell'accogliente e raffinata cornice del Bar "InZona", in Piazza Lama n°30 ad Oria, si svolgerà il contest di declamazioni poetiche "Versi nel Pozzo - Poetry Slam". L'evento è organizzato dall'associazione culturale "Il Pozzo e l'Arancio" in collaborazione con l'associazione Slammals e la Lega Italiana Poetry Slam. - Domenica 18 maggio 2025, alle ore 20:00, nell'accogliente e raffinata cornice del Bar "InZona", in Piazza Lama n°30 ad Oria, si svolgerà il contest di declamazioni poetiche "Versi nel Pozzo - Poetry Slam". L'evento è organizzato dall'associazione culturale "Il Pozzo e l'Arancio" in collaborazione con l'associazione Slammals e la Lega Italiana Poetry Slam.





Sei poeti e/o poetesse si cimenteranno in un duello a colpi di rime affilate, pensieri folgoranti e vertiginose metafore. Per l'occasione i Maestri di Cerimonia saranno Dino Andrisano e Mario Badino: Dino & Badino.





Per chi ama le parole, per chi vive la poesia, per chi ne fa una cura è un’occasione da non perdere.





Parteciperanno alla gara i primi o le prime 6 che invieranno un’e-mail a pugliaslam@gmail.com con le seguenti informazioni:





Oggetto della mail: Versi nel Pozzo Poetry Slam

Nome e Cognome

Telefono e Profilo FB