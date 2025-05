Locorotondo, modella aggredita verbalmente durante un servizio fotografico: “Non vi lamentate se vi stuprano”

Gemma Surgo - Facebook

Denuncia social di Gemma Surgo: “Non resto zitta, mai”

LOCOROTONDO – “Poi non vi lamentate se vi stuprano, ma guarda come ti sei vestita!”. È questa la frase scioccante, violenta e carica d’odio che la modella Gemma Surgo si è sentita urlare addosso da un uomo mentre stava realizzando un servizio fotografico a Locorotondo. L’episodio è stato denunciato pubblicamente dalla stessa artista attraverso un post sui suoi canali social, accompagnato da un video registrato nei concitati momenti successivi all’aggressione verbale.

“Mi scuso davvero tanto per le parole che mi sentirete dire in questo video, ma non abbiamo avuto la prontezza di filmare dall’inizio – scrive Surgo – per cui non rende bene ciò che è stato detto da questo individuo e come. Ho sentito delle urla forsennate all’improvviso e non mi sono subito resa conto di quello che stava succedendo.”