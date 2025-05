MagicLand celebra la Festa della Mamma tra emozioni, avventure e novità: 40 attrazioni per una giornata indimenticabile in famiglia

ROMA - Domenica, in occasione della, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, apre le porte a tutte le famiglie per una giornata all’insegna del divertimento, dell’adrenalina e del relax, conpensate per grandi e piccoli.

Appena inaugurata la nuova stagione, MagicLand propone un mix esplosivo di esperienze emozionanti e novità assolute. Protagonista della primavera è Magic Winx, l’attrazione sensoriale ispirata al mondo fatato delle Winx, con foglie volanti, pianeti incantati ed effetti speciali che trasportano il visitatore in un universo magico di luci, suoni e colori.

Ma il parco si prepara anche all’estate con l’apertura dal 21 giugno di MagicSplash, il parco acquatico a tema caraibico: 40.000 metri quadri di puro relax e adrenalina, con nuovi scivoli da oltre 20 metri, spiaggia di sabbia finissima, piscina a onde, cabanas private e una lussureggiante vegetazione tropicale. Un vero angolo di tropici alle porte di Roma.

MagicLand si conferma la destinazione perfetta per famiglie e appassionati di emozioni forti, grazie a attrazioni iconiche come:

Wild Rodeo , unico giant frisbee in Italia con accelerazione fino a 75 km/h,

Shock , il launch coaster che da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi,

Mystika , la torre di caduta più alta d’Italia con i suoi 72 metri,

Cagliostro , coaster indoor tra illusioni e oscurità,

Yucatan , splash ride tra rovine Maya e leggende,

Old West e Tonga, aree tematiche per bambini e famiglie.

In programma anche tante iniziative educative, come gli School Days del 21 maggio e 5 giugno, eventi riservati alle scuole in collaborazione con le forze dell’ordine e dedicati a temi importanti come bullismo, sicurezza stradale e coscienza ambientale.

Tra le novità, spicca anche il progetto “La porta del Giubileo”, un percorso a tappe ispirato all’Anno Santo, in collaborazione con ANSPI, che coinvolgerà i partecipanti in enigmi e sfide.

L’estate sarà accesa da dj set, serate con ospiti speciali come Cristina D’Avena, Paolo Noise, Dino Brown e Pippo Palmieri, oltre al ritorno del Magic Fire Festival, lo show pirotecnico più atteso.

La stagione continuerà con Oktober Festival a settembre, il grande evento di Halloween e si concluderà con Magic Christmas, che illuminerà il parco fino a gennaio 2026.

Immancabili infine gli spettacoli sul lago con la compagnia Les Farfadais, maestri dell’arte circense con acrobazie aeree, video mapping e marionette giganti in un’esperienza visiva mozzafiato.

MagicLand si prepara dunque a regalare una stagione ricca di meraviglia, risate e magia. E per la Festa della Mamma, un’occasione speciale per dirle “ti voglio bene” tra sogni e avventure.