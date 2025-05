Umberto Tozzi: 12 nuove date estive per “L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour”. Il 16 e il 17 maggio tappe a Bari e Lecce

MILANO - Prosegue con grandissimo successo il tour teatrale di, che sta attraversando l’Italia tra teatri sold out e un pubblico caloroso ed entusiasta. A grande richiesta, si aggiungonoper “L’ULTIMA NOTTE ROSA – THE FINAL TOUR”, la tournée mondiale che abbraccia quattro continenti, celebrando una carriera leggendaria.

Dopo il debutto alle Terme di Caracalla di Roma e le tappe nei palasport di Milano, Torino, Firenze e Bologna, il tour continua ad arricchirsi di nuove date all’aperto che toccheranno alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia. Queste le nuove tappe:

10 luglio – Piazza Castello, Marostica (VI)

13 luglio – Villa Manin, Codroipo (UD)

21 luglio – Anfiteatro Fonte Mazzola, Peccioli (PI)

23 luglio – Piazza Garibaldi, Cervia (RA)

26 luglio – Foro Boario, Ostuni (BR)

28 luglio – Arenile del Porto, Peschici (FG)

29 luglio – Porto Turistico, Pescara

13 agosto – Piazza Europa, La Spezia

18 agosto – Teatro dei Ruderi, Diamante (CS)

21 agosto – Anfiteatro Porto Turistico, Maiori (SA)

23 agosto – Teatro Antico, Taormina (ME)

29 agosto – Forte, Bard (AO)

I biglietti per le nuove date sono disponibili da oggi, giovedì 13 marzo alle ore 18.00, su TicketOne.it e nei circuiti di prevendita abituali (info: www.friendsandpartners.it). I biglietti per la data di Pescara saranno acquistabili da lunedì 17 marzo alle ore 14.00, mentre per Taormina saranno a breve annunciati.

Il gran finale all’Arena di Verona

L’appuntamento clou del tour è fissato per il 5 ottobre 2025 all’Arena di Verona, per una serata-evento che si preannuncia memorabile: “LA GRANDE FESTA” de “L’ULTIMA NOTTE ROSA – THE FINAL TOUR”. Uno show con ospiti d’eccezione che chiuderà simbolicamente la carriera live di Umberto Tozzi con un tributo al suo pubblico, alla sua musica e ai suoi 50 anni di storia.

La serata all’Arena sarà anche uno degli eventi principali per celebrare i 60 anni della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

50 anni di successi che hanno fatto la storia della musica italiana

Con oltre 80 milioni di dischi venduti, più di 2.000 concerti in tutto il mondo e brani entrati nella memoria collettiva, Umberto Tozzi è uno degli artisti italiani più amati di sempre. Da “Ti Amo” a “Gloria”, da “Gente di Mare” a “Si può dare di più”, ogni canzone è un tassello del suo percorso musicale, riconosciuto a livello internazionale anche attraverso innumerevoli colonne sonore per il cinema e la TV.

Indimenticabile, ad esempio, l’inserimento di “Gloria” nei film “Flashdance”, “The Wolf of Wall Street”, o della stessa “Ti Amo” nella popolarissima serie “La Casa di Carta 4”.

Un tour mondiale senza confini

Il tour, partito nel 2024 da Roma, proseguirà per tutto il 2025 con date in Europa, America, Asia e Australia, comprese prestigiose venue internazionali come il Teatro Olympia di Parigi, dove lo stesso Tozzi ha annunciato il suo ritiro dalle scene lo scorso 15 marzo, e dove tornerà per un’ultima, emozionante performance l’11 maggio 2025.

Le prossime date italiane confermate

Dopo il tour teatrale che attraversa l’Italia fino a maggio 2025, ecco le date estive:

Marzo – Maggio 2025

(tra le tappe: Genova, Parma, Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Palermo…)

Estate 2025 – Date outdoor

5 ottobre 2025 – Arena di Verona: GRANDE FESTA FINALE

RTL 102.5 è radio partner ufficiale del tour.

Birindelli Auto è automotive partner della tournée.

