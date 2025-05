Manfredonia pronta ad accogliere Gigi D'Alessio: domani l’attesa tappa di “Road to Battiti” con il live show di Radio Norba

Saràil grande protagonista della tappa di “Road to Battiti” in programma, a Manfredonia. A partire dalle, tra, la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con il, tra musica, giochi, gadget e l’attesissima esibizione live del cantautore partenopeo.

L’evento, gratuito e a ingresso libero fino al raggiungimento della capienza consentita, vedrà la partecipazione di dj e animatori della radio del sud, pronti a far ballare e divertire il pubblico, in attesa dell’arrivo sul palco di Gigi D’Alessio. L’artista sarà intervistato in diretta radio e tv sul canale 11 del digitale terrestre e su Sky 730, per poi esibirsi intorno alle 21 con un mini live da cui verranno registrati i videoclip di due brani che saranno trasmessi in una delle puntate del “Cornetto Battiti Live”.

Il cantautore napoletano arriva a Manfredonia dopo il lancio del nuovo singolo “Rosa e Lacrime”, già in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano, prodotto da Adriano Pennino e scritto con Vincenzo D’Agostino, è un mix tra ritmo urban e malinconia melodica, in perfetto stile D’Alessio, e sta già scalando le classifiche estive.

L’evento di Manfredonia rappresenta solo una delle tappe di un anno straordinario per Gigi D’Alessio, reduce da un tour europeo sold out e pronto a conquistare l’estate italiana con una serie di concerti-evento nei maggiori stadi del Paese. Tra le date più attese: il 2 e 3 giugno allo stadio Maradona di Napoli, il 20 e 21 giugno a Palermo con l’evento solidale “Sicily For Live”, il 23 giugno allo stadio San Nicola di Bari (dopo 20 anni) e il 25 giugno al Circo Massimo di Roma. Inoltre, a grande richiesta, tornerà anche in Piazza del Plebiscito a Napoli con tre serate il 19, 20 e 21 settembre, portando a 18 i live tenuti in quattro anni nella celebre piazza.

Un’occasione imperdibile per i fan di D’Alessio e per tutti gli appassionati di musica: “Road to Battiti” porta in Puglia un altro grande nome della musica italiana, in una serata che promette emozioni e spettacolo.