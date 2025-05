"Women Lead AI": a Bari il primo Bootcamp sull’Intelligenza Artificiale al femminile nel Sud Italia

Quando l’innovazione al Sud è donna

Dal 16 al 18 maggio 2025, Bari ospiterà il primo Bootcamp intensivo sull’Intelligenza Artificiale dedicato alle donne del Sud Italia. L’evento, intitolato “Women Lead AI”, si svolgerà presso l’Anche Cinema ed è promosso da Women Lead, la community nata per promuovere la parità di genere attraverso l’empowerment digitale e la formazione professionale.

Un'iniziativa per colmare il gender gap nell’AI

In un mondo sempre più guidato dalla tecnologia, la diversità di genere è fondamentale per garantire un'innovazione che sia inclusiva, efficace e sostenibile. Il Bootcamp “Women Lead AI”, giunto alla terza edizione, nasce proprio con questo obiettivo: formare una nuova generazione di professioniste dell’intelligenza artificiale, capaci di contribuire attivamente al progresso tecnologico e sociale del territorio.

Come sottolinea Gaia Costantino, co-fondatrice di Women Lead:

“Vogliamo contribuire a colmare il divario di genere nell’intelligenza artificiale e rafforzare il ruolo della Puglia come polo emergente dell’innovazione. Chi sceglie di restare nel Sud deve poter costruire un futuro professionale all’altezza delle proprie ambizioni.”

Un’esperienza pratica, inclusiva e trasformativa

Il Bootcamp è aperto a tutte, indipendentemente dal livello di partenza: non sono richieste competenze pregresse, ma solo curiosità e voglia di imparare. In tre giorni, le partecipanti affronteranno un percorso intensivo e collaborativo, imparando a costruire un prototipo tecnologico con strumenti di Generative AI e a lavorare in team multidisciplinari.

Le aree chiave del programma includono:

Prompting avanzato

Gestione della knowledge base

Sviluppo di Agent AI verticali

Fine tuning e ottimizzazione dei modelli

Tecniche di Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Oltre alla formazione tecnica, il bootcamp offre un’opportunità concreta di networking e mentorship con esperti del settore, per trasformare le competenze acquisite in reali opportunità lavorative.

Una rete di sostegno per il futuro del Sud

L’evento è sostenuto da sponsor come Intesa Sanpaolo, Fincons Group e Master Italy, e gode del patrocinio di prestigiosi enti accademici: Università degli Studi di Bari, Università LUM e Politecnico di Bari.

“Women Lead AI” rappresenta molto più di un corso: è un simbolo del cambiamento in atto, un’occasione per valorizzare il talento femminile nel Mezzogiorno e contribuire a costruire un ecosistema tech più equo, dinamico e accessibile.

👉 Per candidarsi e partecipare al Bootcamp, è possibile visitare la pagina ufficiale: https://womenlead.it/ai-bootcamp-25/