Margherita di Savoia, uomo barricato in casa con un coltello: risolto l'intervento dai Carabinieri con negoziatore e SOS

MARGHERITA DI SAVOIA - Momenti di forte tensione questa mattina a, dove un uomo si è, minacciando gesti estremi. La situazione, potenzialmente molto pericolosa, è stata affrontata con prontezza e professionalità dai, che hanno condotto un’operazione articolata e coordinata per riportare la calma e garantire l’incolumità del soggetto e di eventuali terzi.

Dopo il primo intervento dei militari della Stazione locale, sono giunti sul posto il negoziatore dell’Arma e la Squadra Operativa di Supporto (SOS) dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia. A dirigere le operazioni è stato il Comandante del Reparto Operativo della BAT, in qualità di Incident Commander, figura responsabile della gestione complessiva di eventi critici di questo tipo.

Fondamentale è stato il ruolo del negoziatore, figura presente in ogni comando provinciale dell’Arma, appositamente formata per risolvere situazioni critiche senza l’uso della forza, grazie a tecniche avanzate di ascolto e mediazione. Il loro intervento è volto a instaurare un dialogo con il soggetto in crisi, evitando un’escalation del conflitto.

La SOS, invece, è un’unità altamente specializzata e rapidamente dispiegabile su tutto il territorio nazionale, preparata per intervenire anche in contesti operativi complessi, come la gestione di persone armate e potenzialmente pericolose.

Grazie alla perfetta sinergia tra le forze in campo, la situazione si è risolta senza incidenti: l’uomo è stato convinto ad arrendersi ed è stato poi sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Attualmente si trova in una struttura medica, dove riceve le cure necessarie.