Grande delusione per Sinner al Foro Italico: Alcaraz trionfa nella finale degli Internazionali di Roma

carlitosalcarazz ig

ROMA - Carlos Alcaraz è il nuovo re del Foro Italico. In un’ora e 45 minuti di gioco, lo spagnolo ha sconfitto Jannik Sinner con il punteggio di, conquistando cosìe il primo trionfo agli Internazionali BNL d’Italia.

Una finale molto attesa, che ha però deluso le aspettative del pubblico italiano accorso in massa a Roma per sostenere il beniamino azzurro. Dopo un primo set combattuto, deciso al tie-break e ricco di intensità, Sinner ha ceduto di schianto nel secondo parziale, lasciando campo libero a un Alcaraz dominante per tecnica, freschezza atletica e solidità mentale.

Per Sinner, si tratta di una battuta d’arresto amara, arrivata proprio nel momento in cui il sogno di diventare il primo italiano a vincere il torneo nella capitale sembrava sempre più vicino. Alcaraz, invece, conferma ancora una volta il suo talento straordinario e la sua capacità di brillare nei grandi appuntamenti.