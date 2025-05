Stasera a “Le Iene” il caso Garlasco: testimonianze inedite, telefonate private e nuovi audio sulla morte di Chiara Poggi

COLOGNO MONZESEquesta sera, martedì 20 maggio, in prima serata su Italia 1: Le Iene tornano a occuparsi del casocon un servizio firmato dache promette rivelazioni clamorose. Al centro dell'inchiesta: il, cugina di Chiara Poggi.

Il testimone "Carlo": «Stefania Cappa era agitata, con un borsone»

Il servizio propone per la prima volta la testimonianza integrale di “Carlo” (nome di fantasia), che riferisce di aver saputo da una donna di Tromello – vicina di casa della nonna delle gemelle Cappa – di aver visto Stefania Cappa molto agitata subito dopo l’omicidio. Secondo questo racconto, Stefania sarebbe stata intenta a entrare nella vecchia casa con una borsa pesante, in evidente stato di nervosismo.

“Carlo” precisa che non ha mai parlato di un alare da camino, come erroneamente riportato dalla stampa, e aggiunge che nessuno aveva mai visto prima le gemelle in quella casa, rendendo l’episodio ancora più sospetto. Secondo il testimone, le autorità all’epoca non vollero approfondire, motivo per cui la testimonianza non emerse prima. Oggi, afferma, è pronto a parlare: «Stefania era nel panico, ho sentito il rumore di qualcosa buttato in un fosso».

Le telefonate della madre di Andrea Sempio

Nel servizio vanno in onda anche alcune telefonate inedite tra la madre di Andrea Sempio e l'inviato de Le Iene, registrate prima che il nome del figlio finisse ufficialmente tra gli indagati.

La donna, cercando di proteggere l’immagine del figlio, puntava il dito contro l’avvocato Tizzoni, sostenendo che avrebbe trasmesso documenti della procura a un legale legato a Sempio. Inoltre, menzionava una testimone silenziosa che avrebbe assistito a un litigio tra Chiara Poggi e una cugina il giorno prima dell’omicidio, ma che non parlò mai con le forze dell’ordine.

Durante la conversazione, la madre di Sempio affermava anche che nel paese «in pochi credono davvero che Alberto sia l’assassino», alimentando ulteriori dubbi su un caso che da anni divide l’opinione pubblica.

I messaggi vocali di Paola Cappa: «Dirò tutto, ma voglio essere pagata»

Infine, il servizio mostra alcuni audio vocali di Paola Cappa, cugina di Chiara e sorella di Stefania. Negli ultimi giorni aveva fatto scalpore la presunta frase: «Mi sa che abbiamo incastrato Stasi», attribuita a un SMS della ragazza. Tuttavia, Francesco Chiesa Soprani, ex amico di Paola e destinatario dei messaggi, ha smentito, consegnando a Le Iene centinaia di chat e audio in cui quella frase non compare mai.

Uno dei vocali diffusi, però, alimenta nuove ombre:

«Guarda io non ho mai aperto bocca, però arriverà il giorno che la apro. Voglio essere pagata fior di milioni… però dirò tutto, tutto, tutto, tutto.»

Parole che aprono scenari inquietanti e che potrebbero portare a nuovi sviluppi in un’inchiesta da anni oggetto di dubbi, ipotesi e controversie.

Una puntata da non perdere

L’appuntamento con questa nuova, sconvolgente inchiesta è per questa sera, martedì 20 maggio, su Italia 1 in prima serata. Il caso Garlasco torna sotto i riflettori con elementi mai visti prima e una verità che, ancora oggi, sembra lontana dall’essere definitiva.