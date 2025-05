Masters 1000 Madrid: Musetti e Arnaldi volano ai quarti. Fuori Zverev, ok Medvedev e Ruud

lore_musetti ig

FRANCESCO LOIACONO – Giornata ricca di emozioni agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, dove brillano le stelle del tennis italiano: Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi accedono ai quarti di finale, confermando l’ottimo momento del tennis azzurro sulla terra rossa spagnola.

Musetti ha superato con autorevolezza l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-4 6-2. Nel primo set, il carrarino ha fatto la differenza con un servizio preciso e costante, mentre nel secondo ha dominato con il suo inconfondibile rovescio a una mano e colpi da fondo campo che hanno lasciato pochi margini all'avversario. Per Musetti si tratta di una conferma importante in un torneo di grande prestigio, con la possibilità concreta di puntare a un piazzamento di rilievo.

Prosegue anche il cammino di Matteo Arnaldi, che ha battuto l’americano Frances Tiafoe con un convincente 6-3 7-5. L’azzurro, sempre più maturo e solido nei momenti decisivi, ha saputo gestire il match con lucidità, chiudendo i giochi nel secondo set grazie a un break fondamentale sul 6-5.

Negli altri incontri, vittoria in rimonta per il russo Daniil Medvedev, che ha sconfitto Brandon Nakashima per 3-6 6-1 6-4. L’ex numero uno del mondo ha mostrato grande reazione dopo un primo set difficile, dominando poi con il suo tennis aggressivo e regolare.

Sorpresa invece per l’eliminazione del tedesco Alexander Zverev, battuto dall’argentino Francisco Cerundolo con un netto 7-5 6-3. Un match complicato per il tedesco, che ha faticato a trovare il ritmo contro un Cerundolo ispirato e continuo.

Il norvegese Casper Ruud ha avuto la meglio su Taylor Fritz con un 7-5 6-4 solido e privo di sbavature, confermando il suo feeling con la superficie. Vittoria agevole per il britannico Jack Draper, che ha superato Tommy Paul con un secco 6-2 6-2.

Infine, il canadese Gabriel Diallo ha messo a segno una delle sorprese di giornata battendo in tre set il bulgaro Grigor Dimitrov: 5-7 7-6 6-4 il punteggio finale, in una battaglia durata oltre due ore e mezza.

Il torneo entra ora nella fase calda con i quarti di finale, che vedranno protagonista l’Italia con due giocatori ancora in corsa: Musetti e Arnaldi pronti a sognare in grande.