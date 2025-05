Primo Maggio a Bari: assalto alla spiaggia di Pane e Pomodoro fin dalle prime luci del mattino

– È iniziata all’alba la corsa alla prima fila sulla spiaggia di, uno dei luoghi simbolo dell’estate barese, che anche oggi – in occasione della– si è riempita fin dalle. Complice una giornata di sole e, migliaia di cittadini hanno scelto di trascorrere il, anticipando di fatto l’arrivo dell’estate.

Teli, ombrelloni, borse frigo e palloni: l’atmosfera è quella delle vacanze. Famiglie con bambini, gruppi di amici e anziani si sono distribuiti lungo tutto il litorale cittadino per godersi qualche ora di relax in riva al mare. Il clima favorevole, con cielo sereno e una brezza leggera, ha invogliato anche i primi temerari a fare il bagno.

Sul posto presente anche una discreta vigilanza, con forze dell’ordine e volontari impegnati a garantire ordine e sicurezza in vista dell’afflusso previsto nelle ore centrali della giornata. Attivo anche un presidio della Polizia Locale per monitorare il traffico e i parcheggi nelle vicinanze.

Il Primo Maggio a Bari, come da tradizione, si conferma dunque una giornata di festa all’aria aperta, tra mare, musica e convivialità, in una città che ogni anno riscopre il piacere semplice del ritrovarsi in riva all’Adriatico per celebrare la giornata dei lavoratori. E il bel tempo promette di accompagnare i baresi fino al tramonto, in una lunga e serena giornata di primavera.