Mesagne, domenica 11 maggio primo torneo di bocce al Parco Urbano

MESAGNE (BR) - Domenica 11 maggio si svolgerà il primo torneo di bocce organizzato dal comitato urbano e patrocinato dalla città di Mesagne. L'Amministrazione della città di Mesagne ha mostrato particolare interesse verso questo spazio facendo propria un'affermazione di Papa Francesco "le periferie al centro". Negli ultimi tempi il parco è stato oggetto di un vero e proprio restyling: si è rimpinguato il patrimonio arboreo piantando altri alberi, si è arricchito di giochi per bambini sia la parte sud che quella nord, sono stati messi gli schienali alle diverse panchine presenti, ottimizzandole e soddisfacendo le numerose lamentele che provenivano soprattutto da persone anziane che ora possono godere di momenti di relax, si è rifatto il campo di bocce che è stato inaugurato il mese scorso. Insomma sono state impegnate tante risorse e il tutto si è potuto realizzare grazie alla sinergia dei diversi Assessorati e Dirigenti.





Il Comitato parco urbano si sta prodigando per rendere più accogliente e ricettivo questo polmone verde cercando di avvicinare bambini, ragazzi e adulti. I cittadini attivi del comitato affermano che questo parco è il fiore all’occhiello della città che ci invidiano un po’ tutti e va salvaguardato.





In questa ottica, domenica 11 maggio si svolgerà il 1° torneo di bocce tra squadre formate da Amministratori e da cittadini; il campo di bocce è aperto a tutti ogni giorno e si ha in animo di organizzare in futuro dei tornei tra bambini e adulti attuando un vero scambio intergenerazionale. La cosa che abbiamo notato, affermano sempre i responsabili, è che il parco viene frequentato da soggetti fragili, come il C.R.A.P. SOLANO di Mesagne i cui responsabili permettono ai propri utenti di trascorrere un po’ di tempo in maniera gioiosa, impegnandoli in attività ludiche come giocare a bocce o a calcio; nuovi programmi sono in cantiere per il futuro: un orto sociale, la biblioteca ecc.