San Cesario di Lecce, Fabio Tolledi presenta il libro 'Benjamin e Brecht. Storia di un’amicizia' di Erdmut Wizisla

Il direttore artistico di Astràgali Teatro relaziona sul volume che egli stesso ha tradotto e curato. Lunedì 12 maggio, ore 19 Museo Civico, Piazza Garibaldi, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Si tiene lunedì 12 maggio, alle ore 19, presso il Museo Civico di San Cesario di Lecce, la presentazione del libro "Benjamin e Brecht. Storia di un’amicizia" di Erdmut Wizisla, edito da Kaiak Edizioni e curato e tradotto da Fabio Tolledi. L’incontro rientra nella rassegna "ll Museo parla con la città.2 – percorsi di apertura del Museo Civico d’arte contemporanea di San Cesario", ideata per valorizzare la collezione e le opere dello spazio espositivo.





È lo stesso Tolledi a relazionare per l’occasione sui contenuti del volume, soffermandosi sui punti chiave del rapporto di amicizia che ha legato Walter Benjamin e Bertolt Brecht in una delle relazioni più significative del secolo scorso, sia dal punto di vista estetico che da quello politico.





Il libro considera numerosi documenti inediti che consentono nuove visioni e prospettive del legame tra i due grandi intellettuali tedeschi, per molti anni accumunati anche dall’ esilio. Per la prima volta vengono analizzati i verbali delle riunioni tratti dal progetto della rivista "Krise und Kritik" (1930/31), contenuti nel volume come trascrizioni. Gli argomenti di questa collaborazione vengono illustrati utilizzando lettere, annotazioni di diario e appunti, mentre capitoli distinti sono dedicati sia al lavoro di Benjamin su Brecht che alle dichiarazioni di Brecht su Benjamin, compresi gli epitaffi. Come spiega Tolledi nella sua prefazione al testo, "Wizisla fornisce un contesto approfondito per cui la relazione Benjamin-Brecht può essere individuata come il luogo molteplice di una condivisa elaborazione estetica e politica. L’elaborazione discorsiva di Benjamin anticipa e poi accompagna alcuni nodi essenziali della produzione artistica di Brecht".





Fabio Tolledi è regista, poeta, direttore artistico di Astràgali Teatro, con cui ha realizzato spettacoli teatrali e residenze artistiche in circa 40 paesi in tutto il mondo. Per la sua attività teatrale, finalizzata al dialogo interculturale e alla promozione di pratiche di pace in aree di conflitto è stato eletto nel 2014 Coordinatore del Theatre in Conflict Zones Network dell’International Theatre Institute (ITI). Ha al suo attivo diverse pubblicazioni oltre che interventi su riviste nazionali e internazionali di teatro e sociologia. È presidente del Centro Italiano dell’ITI UNESCO e Coordinatore del Netwoork Europeo dei Centri nazionali dello stessto ITI.





La rassegna "ll Museo parla con la città.2 – percorsi di apertura del Museo Civico d’arte contemporanea di San Cesario" rientra nel progetto "Da qui si vede tutta la città", finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitrice del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Cesario e sostenuto da un ricco parterre associativo che vede come capofila Astràgali Teatro e come partner di progetto AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento; TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, l’Associazione fotografica Tempo di Scatto, l’Associazione culturale Petrolio.