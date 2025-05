Mesagne, trattore si ribalta sulla provinciale: agricoltore intrappolato, salvato dai vigili del fuoco

MESAGNE - Momenti di grande apprensione questa mattina sulla strada provinciale che collega, dove un, intrappolando il conducente sotto il mezzo.

Alla guida del trattore c’era un agricoltore del posto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo agricolo, che si è poi capovolto lateralmente lungo il margine della carreggiata. Il sinistro è avvenuto in un tratto extraurbano, presumibilmente durante le attività di trasporto o rientro da un campo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, che hanno lavorato con grande professionalità per liberare l’uomo rimasto incastrato sotto la trattrice. Una volta estratto, l’agricoltore è stato affidato alle cure del personale del 118, che ha prestato le prime medicazioni e disposto il trasporto in ospedale per accertamenti.

Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi, ma il tempestivo intervento dei soccorritori si è rivelato determinante per scongiurare conseguenze peggiori.

Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.