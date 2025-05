Modugno, furto all’Interporto Regionale: arrestati tre uomini in flagranza dai Carabinieri

MODUGNO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia di Modugno hanno arrestato in flagranza, di età compresa tra i, ritenuti responsabili diai danni di una cooperativa operante all’interno dell’

I tre, incaricati del servizio trasporti per conto di un’azienda del Barese, sono stati sorpresi dai militari mentre sottraevano merce e la caricavano su un furgone. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di bloccarli prima che potessero allontanarsi dal sito logistico.

Nel corso dell’operazione, sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario oltre 90 pedane in legno, 4 frigoriferi e 3 lavatrici, per un valore complessivo stimato in circa 4.500 euro. Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al rinvenimento di altre due lavatrici, risultate oggetto di un furto denunciato nei primi giorni del mese. Parte della refurtiva, tuttavia, non è stata ancora rinvenuta.

Al termine delle attività, due dei tre soggetti arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nell’ambito delle quotidiane attività di controllo del territorio e prevenzione dei reati condotte dai Carabinieri, finalizzate alla tutela della sicurezza pubblica e al contrasto dei fenomeni predatori.