Taranto, spaccio di droga nel centro cittadino: arrestato un 34enne, denunciato un complice

– Ancora un colpo al traffico di droga nel capoluogo ionico. La Polizia di Stato ha arrestato un, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di. Nell’ambito della stessa operazione è stato, anch’egli sospettato di essere coinvolto in attività di spaccio.

L’intervento è frutto dell’attività investigativa dei “Falchi” della Squadra Mobile di Taranto, impegnati da tempo in un’intensa azione di contrasto alla diffusione di droga sul territorio. Dopo i recenti arresti, gli agenti hanno individuato un nuovo presunto episodio di spaccio, localizzato nel pieno centro cittadino.

Il 34enne era da tempo tenuto sotto osservazione, in seguito a precedenti segnalazioni per possesso di stupefacenti. Le attività di appostamento e pedinamento hanno permesso di documentare una fitta rete di contatti con giovani, ritenuti clienti abituali, che l’uomo incontrava nel corso del pomeriggio in diverse zone della città.

Durante la perquisizione domiciliare, la Polizia ha rinvenuto diverse dosi di hashish, materiale per il confezionamento della droga e circa 1000 euro in contanti, nascosti nella tasca di un giubbotto. Ulteriore conferma dell’attività illecita è giunta dai numerosi messaggi ricevuti sul cellulare dell’indagato, provenienti – secondo gli inquirenti – da potenziali acquirenti.

Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altre reti di spaccio attive nel territorio. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre per il 39enne denunciato sono in corso ulteriori accertamenti.