Modugno, palazzo evacuato in via Fanin: dichiarato inagibile dopo cedimenti nei box interrati

– Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri a Modugno, dove un palazzo situato inè stato dichiaratoa seguito di un sopralluogo dei. A causare l’allarme sono statirilevati nei box presenti nel, che hanno reso necessaria l’delleresidenti nello stabile.

Sul posto sono intervenute prontamente le forze dell’ordine: Polizia locale, Protezione Civile e Carabinieri, che hanno collaborato per garantire la sicurezza dei residenti e gestire l’evacuazione in sicurezza.

Il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, ha rassicurato i cittadini dichiarando:

“Il Comune ha trovato sistemazione alternativa presso strutture ricettive locali per chi non avesse un’alternativa presso parenti o seconde case o per chiunque volesse”.

Il primo cittadino ha inoltre annunciato l’imminente firma di un’ordinanza per la messa in sicurezza dell’edificio, imponendo al condominio di eseguire le necessarie opere di consolidamento statico.

Nel frattempo, l’intera area è stata transennata e resterà sotto monitoraggio fino a quando non saranno completate tutte le verifiche strutturali e avviati i lavori di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’accaduto ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti della zona.