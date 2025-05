Molfetta Night Run, in 5mila per una notte di festa e condivisione

MOLFETTA – Cinquemila partecipanti, cinquecento bambini e una città trasformata in una festa luminosa, colorata e piena di sorrisi: la settima edizione dellaè stata un successo travolgente, capace di unire sport, socialità e spettacolo in un’unica grande serata di emozioni.

Organizzata dalla Studio360 in collaborazione con l’Asd Free Runners Molfetta, la corsa non competitiva ha superato anche quest’anno ogni aspettativa. Più che una gara, un’occasione per vivere la città in modo diverso, in cui l’unico traguardo è stato il piacere di esserci, di condividere, di correre e camminare insieme sotto le stelle.

“Ogni anno lavoriamo con passione per rendere questo evento un’esperienza indimenticabile per tutti, dai più piccoli agli adulti. La risposta della città è stata straordinaria”, ha dichiarato Salvatore Altomare di Studio360.

Tutti i partecipanti hanno indossato la maglia azzurra, simbolo della campagna “Una notte italiana”, che ha colorato le strade di Molfetta trasformandole in un suggestivo fiume di luce e movimento. Un inno alla cultura, alla creatività e alla capacità tutta italiana di fare comunità.

Tra musica, intrattenimento e performance artistiche, anche i più piccoli sono stati protagonisti grazie alla Baby Run, dedicata ai bambini fino a 10 anni, pensata per garantire loro un’esperienza sicura e divertente insieme alle famiglie.

Cuore dell’evento è stato il Villaggio dei Runners, allestito nella villa comunale: punto di incontro, accoglienza e partenza già dalle prime ore della giornata, con la distribuzione dei kit gara e l’inizio di tante attività collaterali tra sport, food, animazione e momenti di socialità.

Due i percorsi proposti – da 5 e 10 km – scelti liberamente dai partecipanti, a dimostrazione dello spirito inclusivo della manifestazione, capace di accogliere atleti, camminatori, gruppi di amici, colleghi e famiglie in un’unica grande festa all’aria aperta.

“Questa notte italiana ci ha ricordato quanto sia bello sentirsi parte di qualcosa di più grande”, ha concluso Altomare.

La Molfetta Night Run si conferma ancora una volta un evento cittadino atteso e partecipato, capace di emozionare e coinvolgere. Una notte da ricordare, fatta di passi, abbracci e tanta voglia di stare insieme.