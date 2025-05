Notte Europea dei Musei: aperture serali straordinarie al costo simbolico di 1 euro

BARI - Sabato 17 maggio torna la, l’evento che unisce cultura e partecipazione in tutta Europa, aprendo le porte di castelli, musei e parchi archeologici anche in orario serale,. In Puglia, saranno numerosi i siti coinvolti, tutti gestiti dalla, che accompagneranno il pubblico in un viaggio serale tra arte, storia, musica e spettacolo.

Giunta alla sua 21esima edizione, la Notte dei Musei si arricchisce quest’anno di iniziative uniche: performance artistiche, osservazioni astronomiche, visite guidate, esposizioni straordinarie, occasioni rare per vivere i luoghi della cultura da una prospettiva diversa.

Eventi principali della serata:

Castel del Monte (ore 19.00): “ Sovrani dell’aria ”, spettacolare esibizione di falconeria ispirata alla tradizione federiciana, con i falchi di Angelo Emilio Bergamotti.

Castello Svevo di Trani : visite guidate dedicate alla storia del carcere ospitato dal 1831 al 1974 (prenotazione obbligatoria entro il 16 maggio).

Mostra su Canosa preromana (Palazzo Sinesi, Canosa di Puglia): apertura serale della mostra “ Forme e colori dall’Italia preromana ” con visite guidate alle 20.30 e 21.30.

Parco Archeologico di Canne della Battaglia : apertura dei depositi dell’Antiquarium con tour riservati a piccoli gruppi.

Museo Archeologico Nazionale di Egnazia (Fasano) : presentazione ufficiale di un cratere apulo a figure rosse del IV sec. a.C. , attribuito al Pittore dell’Oltretomba.

Parco di Monte Sannace : osservazione astronomica guidata a partire dalle 20.00 grazie ai telescopi del Planetario di Bari.

Castello Svevo di Bari : “ (S)CONFINI ”, una vera e propria notte bianca a cura del Liceo Artistico e Coreutico De Nittis–Pascali, ispirata alla Biennale di Venezia.

Altamura, Manfredonia, Lecce, Bitonto, Ruvo, Copertino, Mattinata, Siponto: in ciascuno di questi siti saranno organizzate visite accompagnate, mostre, proiezioni, tour sotterranei e aperture straordinarie, tutte pensate per coinvolgere adulti, famiglie, studenti e appassionati.

“Abbiamo voluto offrire un’esperienza trasversale e inclusiva, ricca di contenuti per tutti – commenta l’arch. Francesco Longobardi, delegato della Direzione regionale –. L’ingresso a 1 euro è un modo concreto per avvicinare ancora più cittadini alla cultura”.

Tabella riassuntiva delle aperture straordinarie serali (costo 1 euro)

Luogo della Cultura Orario serale (17 maggio) Castel del Monte 18.45 – 21.45 (ultimo ingresso 21.00) Castello Svevo di Bari 19.30 – 22.30 (ultimo ingresso 21.15) Castello di Trani 19.30 – 22.30 (ultimo ingresso 21.30) Castello Carlo V di Lecce 20.00 – 23.00 (ultimo ingresso 22.00) Castello di Copertino 20.00 – 23.00 (ultimo ingresso 22.30) Galleria Nazionale di Puglia (Bitonto) 19.30 – 22.30 (ultimo ingresso 21.45) Museo Archeologico Nazionale di Altamura 18.00 – 21.00 (ultimo ingresso 20.15) Museo Archeologico Nazionale di Egnazia 19.45 – 22.45 (ultimo ingresso 21.30) Museo Archeologico Nazionale di Canosa 20.00 – 23.00 (ultimo ingresso 22.15) Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle 20.00 – 23.00 (ultimo ingresso 22.00) Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia 20.00 – 23.00 (ultimo ingresso 22.00) Museo Archeologico Nazionale di Mattinata 20.00 – 23.00 (ultimo ingresso 22.30) Museo Nazionale Jatta (Ruvo di Puglia) 20.00 – 23.00 (ultimo ingresso 22.15) Parco Archeologico di Canne della Battaglia 18.30 – 21.30 (ultimo ingresso 20.30) Parco Archeologico di Monte Sannace 20.00 – 23.00 (ultimo ingresso 22.15) Parco Archeologico di Siponto 19.30 – 22.30 (ultimo ingresso 22.00)

Per informazioni dettagliate su ciascun evento o per conoscere gli orari ordinari, è possibile consultare il sito ufficiale della Direzione regionale:

👉 https://museipuglia.cultura.gov.it/

Un’occasione unica per vivere il patrimonio culturale pugliese in una notte speciale, tra arte, storia e bellezza