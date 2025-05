La Svevarena ospiterà il festival che omaggia la musica indipendente italiana

BISCEGLIE - Nell’estate 2025 è in programma alla Svevarena di Bisceglie il festival “Music 4ever” una rassegna di 4 appuntamenti all’insegna del rock, della creatività musicale più autentica e del grande cantautorato, che celebra le note delle chitarre, i colpi di batteria e le voci di artisti che hanno segnato la scena indipendente italiana, ideato da Andrea Maria Cignarelli (aka Andrew Swan) e organizzato da Gs23 Eventi.Il primo appuntamento si terrà il 6 giugno e avrà per protagonista Danielle, cantautore e polistrumentista che ha fatto parte della squadra di Manuel Agnelli a X-Factor 2024. Insieme a lui, si esibiranno Jesse The Faccio e Alex Fernet, due artisti emergenti del panorama indipendente italiano.Il festival proseguirà il 27 giugno con una serata dedicata alla musica d’autore e al rock’n’roll, con Tonino Carotone e Giulio Wilson, che porteranno sul palco il loro progetto “Mondo DiVino”, un mix di cantautorato italiano, ironia e raffinatezza narrativa. Ad aprire la serata sarà Slick Steve & The Gangsters, una band bresciana nota per la fusione di rock’n’roll, swing, cabaret e arti circensi. Il 4 luglio sarà invece dedicato a un mix di rock e pop, che avrà al centro i Gazebo Penguins come protagonisti principali della serata, ma che proporrà vari artisti. Con loro ci sarà Albe, ex concorrente della trasmissione “Amici”, il quale porterà tutta l’intensità delle sue performance. A completare la line-up sarà il trio Gli Elettrica, che propone un sound che unisce indie rock, distorsioni e un tocco di romanticismo pop.Il 15 luglio si esibirà Morgan accompagnato dall'Orchestra Sinfonica Federiciana di Bisceglie diretta da Valentino Corvino. Il concerto unirà pop e musica sinfonica, alternando brani originali e grandi classici reinterpretati in chiave orchestrale, offrendo al pubblico un'esperienza musicale intensa ed emozionante.Infine, il 12 agosto il festival si concluderà con una serata dedicata al rap italiano contemporaneo. Sul palco saliranno Silent Bob & Sick Budd, il duo che ha rivoluzionato la scena rap con un mix di sonorità oscure ispirate al blues e la potenza cruda della trap.Al termine di ogni live si terranno degli aftershow nella zona piscina della Svevarena con artisti quali DJones, Marco Cassanelli, Misspia, Tommi Sgarangella e altri ospiti speciali.I biglietti per i concerti sono disponibili sul circuito Ticketone e attraverso i rivenditori autorizzati.Inizio concerti: 21.00Info: 3355798601