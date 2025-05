Musica, giovani talenti e grandi nomi: torna a Capurso il Premio Nazionale Rino Arbore e il Multiculturita Summer Festival

CAPURSO – Saranno quasiattesi domani e dopodomani, 27 e 28 maggio, aper la, il concorso musicale dedicato al chitarrista pugliese scomparso nel 2021 e promosso dall’associazione, con il patrocinio del Comune di Capurso e la direzione artistica di

Un evento che celebra la musica e il talento delle giovani generazioni, ma anche un modo concreto per tenere viva la memoria di Rino Arbore, innovatore del jazz contemporaneo e figura di riferimento nel panorama musicale pugliese.

A presiedere la giuria di questa edizione sarà il M° Nando Di Modugno, rinomato chitarrista classico e docente. Con lui, una giuria d’eccezione composta da musicisti e professionisti del settore: Giorgio Vendola, Pippo D’Ambrosio, Sergio Lella, Livio Minafra, Pasquale Lepore, Rossella Perrone e Tecla Argentieri.

Il concorso è rivolto a studenti dagli 11 ai 18 anni provenienti da scuole secondarie di primo grado e licei musicali. Le esibizioni, in programma presso la Biblioteca Comunale “G. D’Addosio” e il Chiostro del Santuario della Madonna del Pozzo, vedranno protagonisti solisti, ensemble e cinque orchestre scolastiche. I vincitori riceveranno borse di studio in buoni per l’acquisto di libri e strumenti musicali, fino a 300 euro.

“Il Premio Rino Arbore è un’occasione preziosa per promuovere cultura, musica e talento giovanile – dichiara il sindaco Michele Laricchia –. Un sentito grazie a Multiculturita, a Isabel Romano e a tutti coloro che rendono possibile questo evento straordinario”.

“Vogliamo stimolare i giovani a coltivare la musica – aggiunge Giacomo Santorsola, presidente dell’associazione – e allo stesso tempo valorizzare il nostro territorio. Il supporto ricevuto ci incoraggia a continuare su questa strada”.

Il 22 giugno il Concerto Tributo a Rino Arbore

Appuntamento imperdibile sarà il Concerto Tributo a Rino Arbore, che si terrà il 22 giugno nel Parco comunale Sandro Pertini di Capurso. In questa speciale serata, i vincitori del concorso si esibiranno insieme ad alcuni tra i più importanti musicisti jazz della scena pugliese, in un incontro generazionale all’insegna della passione e della memoria musicale.

Dal 17 al 19 luglio: torna il Multiculturita Summer Festival

Il Premio Arbore sarà anche il preludio alla XXIII edizione del Multiculturita Summer Festival, la storica rassegna musicale organizzata da Multiculturita in collaborazione con il Comune di Capurso. Una tre giorni di musica d’autore con protagonisti alcuni tra i più amati artisti italiani, in programma sul sagrato della Reale Basilica di Maria SS. del Pozzo:

17 luglio : Francesco Renga , con l’unica data pugliese del tour “Angelo-Venti”, in occasione del ventennale del brano vincitore di Sanremo;

18 luglio : Alex Britti , che porterà sul palco il live celebrativo dell’album It.Pop, simbolo della sua carriera ultraventennale;

19 luglio: Cristiano De André, con lo spettacolo “De André canta De André – Best of Estate 2025”, omaggio emozionante all’opera di suo padre Fabrizio.

Info e biglietti

I biglietti per il Multiculturita Summer Festival sono disponibili su Ciaotickets.it, Ticketone e nei punti vendita abituali.

📞 080.512.76.45

📧 info@multiculturita.it

🌐 www.multiculturita.it

Un’intera estate tra musica, cultura e partecipazione giovanile: Capurso si conferma capitale pugliese della musica live e dell’educazione artistica.