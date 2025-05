“Pianeta in Gioco”: il tour green che educa e diverte 2.500 studenti nei Comuni di ARO7/LE

LECCE – Un treno colorato di entusiasmo e sostenibilità sta attraversando le piazze dei, coinvolgendodelle scuole primarie e secondarie in un vero e propriorealizzato dall’ARO7/LE in collaborazione con, azienda responsabile del servizio di igiene urbana.

Il progetto, dal titolo “Pianeta in Gioco”, è una campagna itinerante di sensibilizzazione ambientale che sta trasformando gli spazi pubblici in vivaci agorà educative. Tappa dopo tappa, il tour accende l’attenzione dei più piccoli sul valore dell’ambiente attraverso il gioco, la creatività e la condivisione. In questi giorni ha fatto tappa ad Andrano e proseguirà verso Santa Cesarea Terme, Castro, Diso e Minervino di Lecce.

“Attraverso il gioco le nuove generazioni comprendono quanto sia a rischio il pianeta e cosa effettivamente si possa fare, insieme, per tutelarlo – sottolinea Silvano Macculi, presidente dell’ARO7/LE – a partire da gesti quotidiani come la raccolta differenziata”.

I giochi del villaggio green

Nel cuore del progetto c'è un villaggio itinerante, un’area esperienziale dove bambini e ragazzi diventano sentinelle dell’ambiente, imparando a conoscere e proteggere la loro “casa comune”: la Terra.

Tra i giochi proposti:

Verde conTatto – La natura da toccare con mano, per riscoprire il contatto autentico con l’ambiente.

Vero o Falso – Un quiz per distinguere verità e fake news in ambito ecologico.

CruciDifferenziata – Parole e concetti legati all’ambiente da scoprire in stile enigmistico.

RaccoltaRebus – Rifiuti da interpretare per imparare dove e come smaltirli correttamente.

MemoryRecycle – Un memory per rafforzare l’educazione al riciclo.

Uno dei momenti più simbolici è quello in cui, unendo i puntini, i bambini disegnano una casa che rappresenta il pianeta, aggiungendo occhi, mani e piedi per simboleggiare che “il pianeta siamo noi”. Un modo poetico e potente per far comprendere ai più piccoli l’interconnessione tra esseri umani e ambiente.

Informazione, premi e creatività

Oltre ai giochi, lo spazio itinerante offre anche materiali informativi, gadget ecosostenibili (come yo-yo in legno e tris per le classi) e la possibilità per ogni studente di disegnare la propria Casa Ecologica Ideale, stimolando l’immaginazione verso un futuro più sostenibile.

Inoltre, i partecipanti imparano a differenziare correttamente plastica, vetro, carta/cartone, metalli, RAEE e pile, trasformando ogni attività in un piccolo passo verso un cambiamento reale.

“Pianeta in Gioco” è molto più di un tour: è una lezione a cielo aperto, un’occasione per seminare nei più giovani la consapevolezza che la cura del pianeta comincia dai piccoli gesti, ogni giorno, in ogni casa, scuola e comunità.

Una sfida educativa che parla il linguaggio del gioco per formare cittadini consapevoli e pronti ad abbracciare il cambiamento.