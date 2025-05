Musica, uscito il videoclip ufficiale del nuovo singolo di Piero Lapenna dal titolo 'Štùne paìse bèllu'

DANIELE MARTINI - E' uscito in questi giorni, su Youtube, il videoclip ufficiale del nuovo singolo del cantante ostunese Piero Lapenna dal titolo "Štùne paìse bèllu", brano uscito venerdì 11 aprile 2025.





Per quel che riguarda il testo del brano è a cura di Franca Simini, la musica è a cura di Piero Lapenna ed è stato registrato presso One Recording Studio. Il videoclip, girato interamente ad Ostuni, è stato realizzato da Cosimo Rotunno.





Il brano è una bellissima dedica alla meravigliosa città di Ostuni, meglio nota come la "Città Bianca". Qui sotto vi proponiamo il testo in dialetto ostunese con la traduzione in italiano:





Štùne paìse bèllu





Quande sì bèllu Štùne la matìna

quanda bbéne me fàsce tu allu core

ppe lu ciélu, ppe l'ària e la marìna

tu fàsce dònge pure lu delore.





Sì bèllu po la séra cu la luna

pare na štèdda, na štèdda assà lucènde

riàlu sèmbe a tutte la fertùna

pure a lli puverièdde sènźa niènde.





Quanne po sòbb'a ttè la nòtte scènne

veramènde tu sì na cosa bèlla

duèrme secùre, fàcca te štè suènne

e sànde Rònźe štè de sendenèlla.





Si pròpia nu tresore Štùne mìa

matìna, séra, nòtte e a tutte l'ore

I' ma' t' àgghja lassà, ma' e maisìa

qquà ì nata mamma e qquà ì vògghje more.





TRADUZIONE: Quanto sei bella Ostuni la mattina, quanto bene mi fai tu al cuore, per il cielo, per l'aria e la marina tu fai dolce pure il dolore. Sei bella poi la sera con la Luna, sembri una stella, una stella assai lucente, regali sempre a tutti la fortuna, pure ai poveretti senza niente. Quando poi su di te la notte scende, veramente tu sei una cosa bella, dormi sicuro, fai bei sogno e Sant'Oronzo sta di sentinella. Sei proprio un tesoro Ostuni mia, mattina, sera, notte e a tutte le ore. Io non ti lascerò mai, mai e mai sia, qua è nata mamma e qua io voglio morire.