Nasce la DMO “Puglia Centrale”: il Consorzio Albergatori di Monopoli punta al rilancio turistico del territorio

MONOPOLI – Prosegue con determinazione il percorso del neonato Consorzio Albergatori di Monopoli “Puglia Centrale”, che ha posto tra i suoi obiettivi primari la costituzione di una DMO (Destination Management Organization) capace di unire e valorizzare l’area turistica compresa tra Monopoli e Brindisi. Un progetto ambizioso, costruito su solide basi, che intende dare nuova linfa al turismo del territorio, rendendolo più coeso, sostenibile e competitivo.

Nei giorni scorsi, i membri del Consorzio si sono riuniti per approfondire gli aspetti tecnici e organizzativi del progetto. Il presidente Enzo Diroma ha illustrato il quadro normativo e le tappe necessarie per la creazione della DMO, come previsto dalla legge regionale che, pur definendo il ruolo delle DMO nella promozione e gestione delle destinazioni turistiche, non entra nel merito degli aspetti pratici della costituzione.

Tra i nodi da sciogliere: la definizione dei soggetti che potranno partecipare (pubblici e privati, comuni, associazioni), il calcolo delle quote associative, la governance e la gestione dei fondi.

“È una grande opportunità – ha dichiarato Diroma – che porterà frutti duraturi per il territorio. La DMO sarà uno strumento fondamentale per coordinare meglio le attività turistiche, migliorare l’esperienza dei visitatori e sviluppare un turismo più sostenibile e partecipato”.

Il progetto ha già raccolto l’adesione di numerosi operatori del settore turistico e l’interesse concreto di diversi Comuni, sia della fascia costiera che dell’entroterra adriatico, da Monopoli a Brindisi.

Durante l’incontro, gli imprenditori hanno espresso grande soddisfazione per il recente riconoscimento delle Cinque Bandiere Blu confermate sul territorio: Monopoli, Polignano a Mare, Fasano, Ostuni e Carovigno. Un segnale positivo che certifica la qualità dell’offerta turistica e ambientale e che rafforza la motivazione a lavorare insieme per una destinazione condivisa, integrata e di qualità.