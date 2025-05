Serie C, Playoff: il Monopoli saluta la stagione, passa la Giana Erminio

FRANCESCO LOIACONO – Finisce al primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C l’avventura del Monopoli, che al “Veneziani” cade 1-3 contro la Giana Erminio, replicando il risultato dell’andata a Gorgonzola. La formazione lombarda avanza così al secondo turno, mentre per i biancoverdi pugliesi si chiude una stagione comunque combattuta.

Nel primo tempo parte forte il Monopoli, che va vicino al vantaggio già al 1’ con Bulevardi. Al 4’ è Pace a sfiorare la rete, seguito da Grandolfo al 18’ che non riesce a concretizzare una buona occasione. La Giana Erminio si affaccia con Tirelli al 29’, che però calcia fuori. Al 39’ Lamesta, su punizione, sfiora il gol per i lombardi. La partita si complica al 44’ per il Monopoli, che resta in dieci uomini dopo l’espulsione di Bizzotto per doppia ammonizione. Al 45’ Caferri manca il vantaggio per gli ospiti.

Nella ripresa, al 5’, i biancoverdi trovano il gol del vantaggio su calcio di rigore trasformato da Bruschi, concesso per un fallo di Scaringi su Grandolfo. La gioia dura poco: al 13’ Tirelli pareggia di testa su cross di Nichetti. Al 20’ Marotta completa la rimonta della Giana con un preciso tocco di destro. Al 32’ arriva anche il tris con Stuckler, che gira al volo di sinistro su cross di Alborghetti. Al 38’ Falzerano fallisce l’ultima occasione per riaprire il match.

Il doppio 3-1 condanna il Monopoli all’eliminazione. Prosegue, invece, il sogno playoff della Giana Erminio, che si qualifica al secondo turno nazionale e guarda con fiducia al prosieguo della corsa verso la Serie B.