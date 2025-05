Nasce MiForMo: a Trinitapoli il nuovo ente per la formazione professionale e l’occupazione

TRINITAPOLI – È stato presentato ieri, nel corso di una partecipata conferenza stampa,, il nuovo ente di formazione professionale con sede a Trinitapoli, che punta a diventare un punto di riferimento per cittadini, imprese e professionisti del territorio. L’iniziativa ha attirato l’interesse di molti operatori economici locali e di numerosi cittadini, desiderosi di aggiornare le proprie competenze o intraprendere nuovi percorsi professionali.

MiForMo – acronimo di Missione Formazione e Mobilità – nasce con una chiara missione: offrire percorsi formativi concreti, mirati e in linea con le reali esigenze del mercato del lavoro, per sostenere lo sviluppo professionale e l’inserimento occupazionale, in particolare dei giovani.

Un’offerta formativa ampia e articolata

L’ente propone una vasta gamma di corsi pensati per differenti target e settori professionali. Tra i principali:

Corsi sulla Sicurezza sul Lavoro , per ambienti professionali sicuri e a norma;

Sicurezza Alimentare , rivolti agli operatori del settore food;

Apprendistato Professionalizzante , per avvicinare i giovani al mondo del lavoro;

Operatore Socio Sanitario , per chi desidera entrare nel comparto socio-sanitario;

Arte e Mestieri , dedicati agli appassionati di manualità e creatività;

Prodotti Fitosanitari , per professionisti del settore agricolo e ambientale;

Corsi di Lingue, pensati per ampliare le opportunità lavorative in ambito internazionale.

La sede operativa di MiForMo si trova in Via Barletta 3 a Trinitapoli, in una posizione centrale e facilmente raggiungibile.

Le parole del responsabile

A sottolineare l’importanza del progetto è stato il dott. Roberto Di Feo, responsabile dell’ente:

“Con questa vasta gamma di corsi e la sua attenzione alle esigenze del mercato, MiForMo si propone come un partner affidabile per la formazione e l’occupazione. Vogliamo contribuire alla crescita delle competenze e all’inserimento lavorativo, in particolare dei nostri giovani. Investire in formazione oggi significa costruire un futuro più solido e inclusivo.”

Con un approccio orientato alla qualità e all’efficacia, MiForMo si prepara così a diventare una realtà centrale nell’ambito della formazione professionale in Puglia, offrendo nuove opportunità a chi vuole crescere, reinventarsi o affermarsi nel mondo del lavoro.