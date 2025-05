Conclave, secondo giorno di votazioni: attesa per le fumate nella giornata decisiva per il nuovo Papa

Vatican media

CITTA' DEL VATICANO– Prosegue oggi il Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Dopo ladi ieri sera che ha confermato il mancato raggiungimento del quorum necessario alla nomina del successore di Papa Francesco, i 133 cardinali elettori sono tornati a riunirsi nella Cappella Sistina per il secondo giorno di votazioni.

La giornata si articola come da tradizione in due sessioni di voto, una al mattino e una nel pomeriggio, ciascuna con due scrutini. Le fumate – bianche in caso di elezione, nere in caso contrario – sono previste al termine di entrambe le sessioni, indicativamente alle 12.00 e alle 19.00.

Tuttavia, se l’elezione dovesse avvenire al primo scrutinio del mattino o del pomeriggio, la fumata potrebbe essere anticipata rispettivamente alle 10.30 o alle 17.30. È questo il segnale che milioni di fedeli in tutto il mondo attendono con ansia: il segnale che un nuovo Pontefice è stato scelto.

Il Conclave si svolge in un clima di grande riservatezza. Le porte della Cappella Sistina restano chiuse fino a elezione avvenuta e i cardinali sono vincolati al silenzio assoluto. All’esterno, l’attenzione dei media è altissima, mentre in Piazza San Pietro si radunano centinaia di pellegrini e curiosi, con gli occhi puntati sul comignolo della Sistina, da cui fuoriesce il fumo delle fumate.

Il nuovo Papa sarà il 267° successore di Pietro. Per l’elezione è necessario il consenso di due terzi dei votanti, dunque almeno 89 voti su 133. Dopo la rinuncia al pontificato di Papa Francesco per motivi di salute, annunciata lo scorso marzo, la Chiesa cattolica si prepara ora ad accogliere un nuovo leader spirituale, chiamato a guidarla in un momento cruciale della sua storia.

Cresce intanto l’attesa per sapere se oggi sarà il giorno decisivo. Se così non fosse, il Conclave continuerà anche nei prossimi giorni, con lo stesso ritmo: due sessioni di voto al giorno e due fumate quotidiane fino all’elezione.