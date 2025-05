Fisioterapia respiratoria tra AI e nuove terapie: a Bisceglie il congresso promosso dall’OFI Bari-BAT-Taranto

BISCEGLIE – Nuove tecnologie, terapie d’avanguardia e intelligenza artificiale al servizio della riabilitazione respiratoria. Saranno questi i temi portanti dell’evento scientifico “”, organizzato dall’, in programma sabato 10 maggio dalle ore 8:30 alle 13:30 presso l’Aula didattica di Universo Salute – Opera Don Uva, in via G. Bovio 78 a Bisceglie.

L’incontro, rivolto a fisioterapisti, medici e professionisti sanitari, si pone l’obiettivo di aggiornare la comunità clinica sulle più recenti evoluzioni della fisioterapia respiratoria, in un’epoca in cui le innovazioni tecnologiche e l’intelligenza artificiale stanno ridefinendo il modo di intendere la riabilitazione.

Un confronto multidisciplinare sulle nuove frontiere della riabilitazione respiratoria

Il congresso offrirà un ricco programma di interventi specialistici, con relatori provenienti dai campi della fisioterapia, della pneumologia, della cardiologia e della radiologia. Tra i temi trattati:

l’evoluzione della figura del fisioterapista respiratorio;

il ruolo della telemedicina nei percorsi riabilitativi;

l’applicazione della terapia TPEP , innovativa metodologia per migliorare la ventilazione polmonare;

le nuove linee guida cliniche nel trattamento delle malattie respiratorie croniche;

e le prospettive offerte dall’intelligenza artificiale, impiegata per ottimizzare i percorsi terapeutici personalizzati.

Un’occasione formativa e di confronto

Durante l’incontro sarà prevista anche una sessione di networking per promuovere il confronto tra professionisti e la condivisione di esperienze cliniche.

«In un contesto sanitario in rapida evoluzione – ha dichiarato la presidente dell’OFI Bari-BAT-Taranto, dr.ssa Gialia Berloco – questo congresso rappresenta un’opportunità cruciale per rafforzare le competenze in un ambito delicato e strategico come la fisioterapia respiratoria. Il nostro obiettivo è creare una comunità professionale coesa, capace di innovare e migliorare concretamente la qualità della vita dei pazienti».

Iscrizioni e crediti ECM

L’evento è gratuito per i fisioterapisti iscritti all’Ordine, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti. I primi 100 partecipanti, che supereranno il test finale online, avranno diritto al riconoscimento dei crediti ECM.

Per partecipare è possibile iscriversi tramite il portale dedicato: www.eventiassriforma.it

Il congresso si preannuncia come un’importante tappa di aggiornamento e confronto per tutti coloro che operano nel campo della riabilitazione respiratoria, in un’ottica sempre più integrata e orientata al futuro.