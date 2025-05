Omstrip: il nuovo alleato per favorire performance sportiva e recupero

L'applicazione di due cerotti OMSTRIP supporta il recupero muscolare, la gestione della fatica e il miglioramento della performance grazie a tecnologie avanzate come: • Biohacking System: si attiva a contatto con il corpo, interagendo in modo naturale con la rete di impulsi bioelettrici che regolano le funzioni fisiologiche. • Tecnologia FIR (Far Infrared Rays): un ottimizzatore energetico ispirato agli infrarossi lunghi, con effetti immediati sul sistema neuromuscolare.





Tecnologia al servizio della performance OMSTRIP è frutto di anni di ricerca, test sul campo e collaborazioni con esperti in f isiologia sportiva e medicina del recupero. Inoltre, a dimostrarne la sua efficacia, l’adozione di OMSTRIP da parte di numerosi atleti, federazioni sportive e team professionistici che lo hanno scelto come alleato durante allenamenti o in fase di recupero.





La sua base scientifica affonda le radici negli studi del Prof. Paul Nogier e del neurofisiologo René J. Bourdiol, che negli anni '70 dimostrarono come i tessuti del corpo umano rispondano a frequenze luminose specifiche. Sulla base di queste scoperte, l'equipe scientifica Omstrip ha sviluppato la Tecnologia, da cui derivano dispositivi brevettati come il primo cerotto terapeutico energetico:





Lanciato nel 2021, OMSTRIP è oggi un alleato semplice da usare e altamente efficace, in grado di facilitare le funzioni corporee, in particolare quelle muscolo-scheletriche. Le applicazioni Due linee, un solo obiettivo: farti rendere al meglio OMSTRIP si declina in due linee principali, pensate per offrire soluzioni personalizzate:





Ideale per allenamenti e competizioni, ottimizza lo sforzo e riduce i sovraccarichi, migliorando la fase di recupero e stimolando la rigenerazione cellulare. Funziona in una vasta gamma di discipline: corsa, ciclismo, sci, trekking, motociclismo, calcio, palestra, volley, golf, rugby e molte altre. La guida, consultabile al link https://www.omstrip.com/ applicazioni/, suggerisce in maniera chiara le modalità di collocazione dei cerotti sulla base dell’attività.





Dedicata al benessere quotidiano, aiuta a contrastare dolori articolari, muscolari e nevralgici. Basta applicare una coppia di cerotti nella zona interessata per 48 ore per ottenere un effetto terapeutico duraturo. Tutte le istruzioni specifiche sono consultabili online alla pagina: www.omstrip.com/applicazioni In un mondo dove ogni dettaglio conta, OMSTRIP si propone come la scelta intelligente per chi vuole dare il massimo, proteggere il proprio corpo e allenarsi in modo più consapevole.