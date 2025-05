GoNuts celebra la Giornata Mondiale della Bicicletta

In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, GoNuts celebra chi sceglie l’avventura su due ruote tra natura incontaminata, esperienze autentiche e nuovi paesaggi tutti da scoprire. Dai borghi nascosti ai sentieri panoramici, passando per strade immerse nel verde, ogni uscita in bici è un invito a guardare il mondo con occhi nuovi. Scopri le proposte selezionate da GoNuts per rendere ogni tua pedalata ancora più memorabile.

Festeggia la Giornata Mondiale della Bicicletta ad AMA Stay: dove ogni percorso è un'esperienza.

Nel cuore delle Dolomiti, AMA Stay è il punto di partenza ideale per chi desidera vivere la montagna in sella alla propria bici. Situato a San Vigilio di Marebbe, ai piedi del Plan de Corones, questo bike hotel d’eccellenza unisce comfort, stile e servizi su misura per i ciclisti: dalle e-bike a noleggio alla bike room attrezzata, dai tour guidati all’accesso diretto ai trail del Bike Park Kronplatz.

Qui la bici non è solo un mezzo, ma parte integrante della tua vacanza: un modo autentico per esplorare il territorio e riconnettersi con la natura. E, dopo una giornata passata in sella, AMA Stay accoglierà i propri ospiti con ambienti eleganti, un’area wellness con spa, una terrazza panoramica affacciata sulle Dolomiti e una cucina di piatti genuini e ricercati. Inoltre, il workation residence è il luogo perfetto per i nomadi digitali che vogliono conciliare vacanza, lavoro e relax. La nuova stagione parte il 29 maggio: prenota ora e preparati a vivere la tua prossima avventura su due ruote.

Link: ama-stay.com/it





BOA® - Adidas Five Ten Freerider Pro

Dalla collaborazione tra Adidas e BOA® nasce la nuova scarpa da Mtb Adidas Five Ten Freerider Pro BOA®. Questa scarpa flat è equipaggiata con la rotella BOA® Dial Li2, la piattaforma premium pensata per il ciclismo. Questa rotella consente regolazioni precise e multidirezionali, sia in fase di chiusura che di allentamento, in modo che i ciclisti possano ottimizzare il fit anche in movimento. Progettata con il PerformFit™ Wrap, l’innovativo sistema sviluppato da team di scienziati BOA, questa soluzione presenta una tomaia asimmetrica che distribuisce in modo ottimale la pressione, avvolgendo il piede in modo sicuro e riducendo i punti di pressione. Il design accattivante, il puntale Poron® XRD, l'intersuola in EVA e suola con STEALTH® S1 e Phantom DOTTY completano questa scarpa che renderà entusiasti tutti gli appassionati di mountain bike.

HAIBIKE ALLMTN CF 10 TRN/IQ

HAIBIKE AllMtn CF 10 TRN/IQ, novità del 2025, è pensata appositamente per chi cerca emozioni vere sui trail. Grazie a sospensioni da 160 mm, trasmissione integrata e batteria rimovibile da 800 Wh, offre massima fluidità su ogni tipo di percorso. Il telaio in carbonio, leggero e preciso, si combina al cuore della bici, il sistema Pinion MGU con cambio elettronico a 12 rapporti, capace di adattarsi automaticamente al carico e ridurre al minimo la manutenzione. Il baricentro centrale e la geometria ottimizzata garantiscono una maneggevolezza giocosa e reattiva. L’assenza del deragliatore e della cassetta libera la guida da ingombri superflui, aumenta la stabilità fuoristrada e regala una maneggevolezza pulita e reattiva.

Link: https://www.haibike.com/it-it/p/allmtn-cf-10-trniq-hmft1/





LAPIERRE XELIUS DRS SE

La nuova Lapierre Xelius DRS SE è una bici da strada nata per spingere al massimo, in salita come in volata. Nata dalla collaborazione con Alpine, la nuova Lapierre Xelius DRS SE unisce l’eleganza delle corse automobilistiche alla precisione del ciclismo su strada. Il risultato è una bici che incarna velocità, leggerezza e carattere sportivo. Il design affusolato e il telaio in carbonio la rendono reattiva e veloce, perfetta per attaccare la salita e spingere in pianura. Ogni dettaglio è pensato per esaltare le prestazioni: dalla trasmissione elettronica wireless ai cambi fulminei, fino al misuratore di potenza integrato. Lapierre Xelius DRS SE non è solo una bici da corsa: è un concentrato di stile, tecnologia e spirito competitivo.

Link: https://www.lapierrebikes.com/it

UNA PEDALATA TRA TRULLI, NATURA E BENESSERE: LA BICI È UNO STILE DI VITA AL LEONARDO TRULLI RESORT

Chi sceglie di viaggiare su due ruote lo sa: la vera meraviglia sta nel percorso. A Locorotondo, nel cuore autentico della Puglia, il Leonardo Trulli Resort è il punto di partenza ideale per chi desidera esplorare la natura con lentezza e libertà. Situato a pochi passi dalla suggestiva Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, il resort offre una ciclofficina completamente attrezzata con bici muscolari, strumenti per la manutenzione e attrezzature per la riparazione, tra cui pompe e compressori: tutto il necessario per partire in sicurezza ed esplorare strade secondarie e piste ciclabili immerse nel verde della Valle d’Itria. Qui si pedala tra borghi senza tempo, campi coltivati e colline punteggiate di trulli, fino a raggiungere il mare. Un itinerario emozionante che attraversa gravine selvagge, sentieri panoramici e si conclude tra le onde e la storia millenaria dell’antica città di Egnazia. Al ritorno, ad attenderti, un’oasi di benessere: giardini terapeutici, profumi mediterranei, una cucina a km 0 che segue il ritmo delle stagioni e la Spa “Bagno di Natura” dove corpo e mente ritrovano il proprio equilibrio. E per chi ama il relax attivo, immancabili le lezioni di yoga sotto il grande Fragno e momenti da vivere all’aria aperta, tra natura e autenticità.

Sali in sella e riscopri la bellezza dell’essenziale. Prenota ora il tuo soggiorno rigenerante al Leonardo Trulli Resort.

Link : https://www.leonardotrulliresort.com/it/resort-valle-d-itria-puglia