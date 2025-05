Orta Nova, tredicenne precipita dal secondo piano: è grave al Policlinico di Foggia

ORTA NOVA – Una tragedia ha scosso il pomeriggio di ieri nella cittadina di Orta Nova, in provincia di Foggia: una ragazzina diè precipitata daldella sua abitazione. Le condizioni sono apparse subito molto gravi.

I sanitari del 118, prontamente intervenuti sul posto, hanno prestato i primi soccorsi per poi trasportarla in codice rosso al Policlinico di Foggia, dove è attualmente ricoverata. I medici stanno monitorando attentamente la situazione clinica e valutando i danni riportati agli organi interni a seguito della caduta.

L’abitazione si trova in una zona residenziale della città. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell’incidente domestico.

La giovane è figlia di una coppia di cittadini albanesi, residenti da anni a Orta Nova e ben integrati nella comunità locale. Il fatto ha suscitato sgomento e apprensione tra i residenti, che si sono stretti con affetto attorno alla famiglia.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore in base all’evolversi delle condizioni cliniche della ragazza e agli esiti delle indagini in corso.